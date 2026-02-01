Le Barça a payé très cher sa victoire contre Elche

Ils ont dû remplacer deux titulaires sur blessure, une situation préoccupante avant une série de matchs chargés dans les semaines à venir.

À la mi-temps, Raphinha a cédé sa place à Marcus Rashford, auteur du troisième but barcelonais. En fin de rencontre, Jules Koundé a également dû sortir, apparemment victime d'une blessure musculaire, laissant sa place à Ronald Araujo.

Ces deux joueurs sont essentiels au Barça cette saison, et Hansi Flick ne souhaite absolument pas se passer de l'un ou de l'autre. Heureusement, il semblerait que rien de grave ne soit à signaler, Marca rapportant qu'ils souffrent simplement d'une gêne.

Le changement de Raphinha à la mi-temps était une simple précaution, et l'ailier brésilien ne semble pas être blessé. Concernant Koundé, le fait qu'il ait pu se déplacer librement en fin de match laisse penser qu'il va bien, même s'il est peu probable qu'on prenne le risque de le faire jouer contre Albacete en milieu de semaine.

La saison a été marquée jusqu'à présent par de nombreuses blessures pour le FC Barcelone, déjà privé de son milieu de terrain vedette, Pedri. Raphinha a également manqué six semaines de compétition en début de saison, et le staff technique est conscient de la nécessité de le ménager afin d'éviter toute rechute.

On attend encore la déclaration officielle du FC Barcelone concernant ces deux cas, mais pour l'instant, tout porte à croire qu'aucun des deux joueurs ne sera absent pour une longue durée, voire pas du tout.