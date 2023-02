Le Barça a payé des arbitres : les chiffres accablants !

Le FC Barcelone est à nouveau englué dans un scandale, après qu'il a été démontré qu'il a payé le vice-président de la Commission technique des arbitr

Bien que rien ne prouve qu'ils aient reçu un quelconque avantage de la part des arbitres pendant cette période, certains ont souligné le nombre de cartons rouges et de pénalités en leur faveur.

La société de Negreira, Dasnail 95, a reçu des paiements de 1,4 million d'euros sur la période de trois ans pour des services de scouting, ainsi que des conseils sur les arbitres. Les autorités fiscales enquêtent sur ses revenus. Il est peu probable que les Blaugrana soient poursuivis pour cela, à moins qu'il ne soit prouvé que le FC Barcelone a été favorisé par les arbitres.

Des chiffres qui ne trompent pas

Le statisticien espagnol Pedro Martin a souligné le fait que durant cette période, Barcelone a bénéficié de 30 penalties de plus que ses adversaires et de 19 cartons rouges de plus pour l'adversaire. Au cours des cinq dernières années, ils ont bénéficié de 12 penalties de plus que leurs adversaires (et de 16 penalties de plus donnés contre eux), tandis qu'ils n'ont eu que 4 cartons rouges de moins que leurs adversaires au cours des cinq dernières années, en recevant 16 de plus.

Au cours de ces trois saisons impliquant des paiements à Negreira, Barcelone a remporté deux championnats et perdu l'autre face au Real Madrid. Certains affirment que les paiements remontent à 2003 et même avant cette date. Diario AS a rassemblé un tableau de chiffres similaires sur cette période entre 2003 et 2018, date à laquelle les paiements ont cessé.

En 15 ans, le FC Barcelone a obtenu 68 penalties en sa faveur, tandis qu'en termes d'expulsions, il en a obtenu 43. Ces deux soldes sont les plus élevés de toutes les équipes et, en particulier, Barcelone a une marge importante sur ses rivaux en termes de cartons rouges.

Naturellement, ces chiffres sont dans une certaine mesure circonstanciels. Sans revenir sur chaque penalty et rouge, il n'y a aucun moyen de savoir s'ils sont justes ou non. Néanmoins, ils alimenteront davantage les idées de ceux qui pensent que le FC Barcelone profite des arbitres.