Le Barça a parlé à Dani Alves

Le retour en mode conte de fées de Dani Alves au FC Barcelone a pris fin.

Le Brésilien de 39 ans a rejoint le club en novembre 2021 sur une base gratuite et a joué un rôle clé dans la résurgence initiale de Barcelone sous Xavi Hernandez. Au total, il a fait 16 apparitions, a marqué une fois et a assisté à 3 buts pour son retour au club après six ans d'absence.

Pourtant, selon Sport, cela n'a pas suffi à lui faire obtenir un nouveau contrat. Le contrat initial allait jusqu'à la fin de la saison et le FC Barcelone a fait savoir au Brésilien qu'il ne serait pas utile la saison prochaine dès mercredi matin.

Xavi a fait l'éloge d'Alves pour son professionnalisme et ses qualités de leader, mais il semble que le club ait décidé d'avoir de meilleures options au poste d'arrière droit pour la saison prochaine.

On s'attend à ce qu'Oscar Mingueza parte cet été, mais après le renouvellement de Sergi Roberto, Barcelone a déjà une solution de rechange pour Sergino Dest. Il reste à voir s'il y aura d'autres mouvements, y compris des ajouts ou le départ de Dest.

Ce sera un coup dur pour l'ambition principale d'Alves qui était de disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar en novembre. Il a été inclus dans la dernière convocation du Brésil mais devra maintenant trouver une équipe prête à lui donner des minutes jusqu'en novembre.