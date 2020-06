Le Barça a l'intention de se séparer de Setien la saison prochaine

L'entraîneur espagnol, arrivé en janvier, a perdu l'appui de son vestiaire et son avenir en Catalogne est déjà acté par sa direction.

Quique Setién ne sera plus l'entraîneur du la saison prochaine. C'est l'intention, à l'heure actuelle, du club azulgrana. Le technicien espagnol a obtenu quelque chose de compliqué, que les vestiaire et la direction soient d'accord sur un point : le mieux pour les deux parties serait que le club et l'entraîneur se séparent à la fin de la saison.

A moins que l'équipe ne réussise un changement radical dans le reste de la saison, le club estime que les sentiments sont négatifs et que la rupture semble inévitable. Setién a signé un contrat pour deux saisons et demie, mais selon nos informations, la majorité du conseil d'administration a déjà décidé officieusement de ne pas compter sur lui pour la saison prochaine.



Le vestiaire ne comprend pas ses consignes ni ses déclarations

Certains joueurs ne comprennent pas ses instructions, d'autres ne comprennent pas sa méthode et la plupart du groupe évalue négativement ses déclarations devant la presse. Certains joueurs sont également mal à l'aise avec sa nature interventionniste, en matière de fondamentaux avec le ballon, où il corrige généralement plusieurs joueurs pendant l'entraînement, comme Rafa Benitez le faisait pendant son bref passage au .

Un autre point sensible est la figure du deuxième entraîneur, Eder Sarabia, protagoniste de certains affrontements au sein du vestiaire, obligeant Setién lui-même a dû jouer le rôle de médiateur. Après la défaite de Balaídos, dans le vestiaire, la tension était particulièrement palpable. Les joueurs vont se battre pour atteindre leurs objectifs, mais ils ont perdu confiance en Setién.

La direction déçue des résultats... et du jeu proposé

Au sein du conseil, le sentiment est encore pire que dans le vestiaire. Après le licenciement d'Ernesto Valverde, qui a quitté l'équipe dirigeante, on était confiants dans le fait que Quique Setién finirait par trouver ses marques. En réalité, une partie du conseil d'administration se sent déçue de trois façons : premièrement, par les résultats obtenus ; deuxièmement, par le jeu de l'équipe, car la première chose que Setién a faite dès son arrivée a été de garantir que son équipe jouerait bien, ce que le conseil d'administration pense qu'il n'a pas fait ; et troisièmement, par ses déclarations.

Il est mathématiquement possible que Setién finisse par remporter la Ligue et même la . Sans aucun doute, gagner un titre renforcerait son crédit et ses chances de rester au club, mais pour l'instant, le sentiment dans les bureaux est qu'ils ont eu tort d'engager Setién.

La direction estimait qu'Ernesto Valverde était épuisé, que le vestiaire avait besoin de changement et qu'il fallait donner un nouvel élan au club. Après les refus de Ronald Koeman et de Xavi Hernandez, Setien a été choisi. Aujourd'hui, six mois plus tard, plusieurs responsables du club admettent en privé que le choix de Setien était une erreur. Ils savent qu'il n'y a pas d'alchimie avec le vestiaire, que son discours ne passe pas et que le jeu de l'équipe ne plaît pas.

Au niveau institutionnel, l'intention est de soutenir publiquement Setién jusqu'à la fin de l'année. Toutefois, si la situation continue à s'aggraver et devient insoutenable, certains dirigeants du club envisagent la possibilité de soutenir l'entraîneur des jeunes, García Pimienta, ou même d'essayer de convaincre à nouveau Xavi Hernández. Lequel a une nouvelle fois affirmé vouloir un jour entraîner le club.