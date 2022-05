Le Barça a déjà le remplaçant de Frenkie de Jong

Le FC Barcelone a trouvé un accord pour signer Carlos Soler.

C'est ce qu'affirme Diario AS, qui affirme que les Blaugrana ont conclu un accord avec Valence pour signer Soler pour 20 millions d'euros cet été.

Le contrat de Soler à Mestalla expire à l'été 2023 et il est considéré comme le remplaçant de Frenkie de Jong. Malgré le soutien public de Xavi Hernandez à Frenkie, Barcelone veut le vendre.

Le Néerlandais, estimé à environ 70 millions d'euros, est recherché par Manchester United et le Bayern Munich, ainsi que par d'autres clubs de Premier League.

Le FC Barcelone apprécie Soler depuis un certain temps et souhaitait initialement qu'il termine son contrat avec Valence avant de le signer sous forme de transfert gratuit à l'été 2023.

Mais les choses ont changé et ils le veulent maintenant.

L'opération permettrait au FC Barcelone de réaliser un bénéfice d'environ 50 millions d'euros, tout en laissant à Xavi six milieux centraux de haut niveau dans son effectif : Sergio Busquets, Pedri, Gavi, Soler, Franck Kessie et Nico Gonzalez. Busquets et Pedri seraient les deux premiers choix.

Soler est évalué à 50 millions d'euros par Transfermarkt et a fait toute sa carrière à Valence.