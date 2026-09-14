Le Brésilien Raphinha a poursuivi son étincelante forme avec le Barça, après avoir porté ses contributions offensives à 11 buts lors des 6 premiers matches de la saison, un départ qui dépasse largement ses chiffres sur la même période des deux saisons précédentes et confirme qu'il s'est lancé très tôt dans la course pour pulvériser ses records personnels avec le club catalan.

Selon le journal espagnol « Sport », Raphinha a fait grimper ses statistiques lors du match contre Levante, après avoir offert deux buts à ses coéquipiers Marc Casadó et Lamine Yamal, poursuivant ainsi ses prestations exceptionnelles depuis le début de la saison, aussi bien en marquant qu'en délivrant des passes décisives.

Ce départ en fanfare intervient après la saison 2024-2025, qui a marqué le tournant le plus important dans la carrière de Raphinha avec le Barça, après qu'il a inscrit 34 buts et délivré 23 passes décisives, pour un total de 57 contributions décisives, lors de la première saison de Hansi Flick à la tête du staff technique de l'équipe.

Bien que Raphinha occupe désormais un rôle plus proche de celui d'un véritable attaquant dans certains matches, il n'a pas perdu sa capacité à créer des occasions pour ses coéquipiers.

Lors du match contre Levante, le Brésilien l'a confirmé en offrant deux buts, après avoir déjà servi Karim Adeyemi lors de la victoire 5-0 face à Elche en ouverture du championnat d'Espagne.

En seulement 6 matches cette saison, Raphinha a inscrit 8 buts et en a offert 3 autres, portant le total de ses contributions directes à 11 buts, un chiffre qui dépasse nettement ce qu'il avait réalisé sur la même période la saison dernière, lorsque le total de ses contributions n'atteignait que 5 buts, avec 3 buts et deux passes décisives.

Raphinha avait terminé la saison dernière avec un total de 28 contributions décisives, après avoir marqué 21 buts et en avoir offert 7, en net recul par rapport à la saison exceptionnelle qui l'avait précédée et qui l'avait vu atteindre les 57 contributions.

Il semble que Flick a de nouveau réussi à faire ressortir la meilleure version du joueur brésilien, après lui avoir confié des rôles offensifs plus décisifs, ce qui s'est directement répercuté sur ses statistiques.

L'entraîneur allemand avait fait l'éloge de Raphinha, affirmant que lorsqu'il est à son meilleur niveau, il fait partie des meilleurs joueurs du monde.

Malgré ce début retentissant, Raphinha ne figure toujours pas parmi les trente candidats au Ballon d'Or, une exclusion qui a suscité de larges critiques, notamment au vu des prestations et des chiffres affichés par le joueur ces derniers temps.