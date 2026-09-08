L’organisation du Ballon d’Or a dévoilé les dix gardiens encore en lice pour le trophée de meilleur gardien de l’année. Parmi eux, un nom surprenant : Vozinha, qui a impressionné lors de la Coupe du monde avec le Cap-Vert.

Les prétendants cette année sont Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelone), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club) et Vozinha (Colo-Colo).

La nomination de Vozinha est particulièrement remarquable. Le gardien, désormais âgé de quarante ans, a impressionné l’été dernier avec le Cap-Vert, qui participait pour la première fois à une Coupe du monde.

Face à l’Espagne (0-0) et à l’Arabie saoudite (0-0), Vozinha a gardé sa cage inviolée à deux reprises. Contre l’Uruguay, dans un match qui s’est terminé sur le score de 2-2, il a en revanche dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à deux reprises.

Le portier a également impressionné en seizième de finale contre l’Argentine. Grâce notamment à ses arrêts, le Cap-Vert a longtemps semblé en route vers un immense exploit, mais l’Argentine s’est finalement imposée après prolongation : 3-2.

À ce moment-là, Vozinha était libre de tout contrat, après avoir joué deux ans au GD Chaves, au Portugal. Début août, il a trouvé un nouveau club : Colo-Colo, au Chili.

Il peut donc désormais rêver du prix de meilleur gardien de l’année. La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée.