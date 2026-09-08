Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1079136330.jpgBrazil Photo Press
Sam Vreeswijk

Traduit par

Le Ballon d’Or dévoile les candidats et surprend avec la nomination d’un gardien de 40 ans

Y. Bounou
T. Courtois
J. Garcia
G. Kobel
E. Martinez
Édouard Mendy
D. Raya
M. Safonov
U. Simon
Vozinha

L’organisation du Ballon d’Or a dévoilé les dix gardiens encore en lice pour le trophée de meilleur gardien de l’année. Parmi eux, un nom surprenant : Vozinha, qui a impressionné lors de la Coupe du monde avec le Cap-Vert.

Les prétendants cette année sont Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (FC Barcelone), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), Unai Simón (Athletic Club) et Vozinha (Colo-Colo).

La nomination de Vozinha est particulièrement remarquable. Le gardien, désormais âgé de quarante ans, a impressionné l’été dernier avec le Cap-Vert, qui participait pour la première fois à une Coupe du monde.

Face à l’Espagne (0-0) et à l’Arabie saoudite (0-0), Vozinha a gardé sa cage inviolée à deux reprises. Contre l’Uruguay, dans un match qui s’est terminé sur le score de 2-2, il a en revanche dû aller chercher le ballon au fond de ses filets à deux reprises.

Le portier a également impressionné en seizième de finale contre l’Argentine. Grâce notamment à ses arrêts, le Cap-Vert a longtemps semblé en route vers un immense exploit, mais l’Argentine s’est finalement imposée après prolongation : 3-2.

À ce moment-là, Vozinha était libre de tout contrat, après avoir joué deux ans au GD Chaves, au Portugal. Début août, il a trouvé un nouveau club : Colo-Colo, au Chili.

Il peut donc désormais rêver du prix de meilleur gardien de l’année. La saison dernière, Gianluigi Donnarumma a remporté le trophée.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google