Dans une bévue administrative embarrassante ou une fuite intentionnelle, le compte officiel du Ballon d'Or a inscrit le joueur espagnol de Manchester City Rodri sur la liste des stars du Barça lauréates du prestigieux trophée, alors même que les négociations entre les deux clubs en sont encore à leurs balbutiements et que le transfert n'a pas encore été bouclé.

Fuite ou erreur grossière ?

Le nom de Rodri, l'un des principaux candidats à la conquête du Ballon d'Or 2026, est apparu dans un article publié par le site officiel du trophée et par ses comptes sur les réseaux sociaux, retraçant l'histoire des joueurs du club catalan sacrés du plus prestigieux trophée du monde du football.

Fait intrigant, l'article ne s'est pas contenté de citer les anciens lauréats, mais a explicitement présenté Rodri comme un « candidat potentiel à rejoindre cette liste prestigieuse », laissant clairement entendre que son transfert au Barça était devenu quasiment acté du point de vue de l'organisateur du trophée.

La liste des légendes catalanes

L'article, qui fait polémique, a passé en revue les noms des légendes qui ont porté le maillot blaugrana et remporté le Ballon d'Or, à savoir : l'Espagnol Luis Suárez Miramontes, le Néerlandais Johan Cruyff, le Danois Allan Simonsen, le Bulgare Hristo Stoichkov, les Brésiliens Rivaldo, Ronaldo Nazário et Ronaldinho, le Portugais Luís Figo, l'Argentin Lionel Messi et le Français Ousmane Dembélé.

Une égalité historique avec le rival

Plus intrigant encore, il est souligné qu'un Ballon d'Or remporté par Rodri sous le maillot du Barça permettrait au club catalan d'égaler le record de son rival traditionnel, le Real Madrid, en nombre de Ballons d'Or décrochés par ses joueurs au fil de l'histoire.

À ce jour, ni l'organisation du Ballon d'Or, ni les clubs du Barça et de Manchester City n'ont réagi officiellement à cette fuite retentissante.