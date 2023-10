Le Ballon d'Or accable Luis Rubiales !

Trois membres de l'équipe nationale espagnole ont témoigné lundi devant le tribunal de Madrid dans l'affaire Luis Rubiales.

L'ancien président de la RFEF est accusé d'agression sexuelle et de coercition.

Auparavant, la directrice de la communication avait confirmé que Rubiales avait fait pression sur elle et Jenni Hermoso pour qu'elles fassent une déclaration au nom du joueur, après l'avoir embrassée sans son consentement.

Les stars de Barcelone Alexia Putellas et Irene Paredes ont témoigné aujourd'hui aux côtés de la gardienne de but du Real Madrid Misa Rodriguez. Selon El Desmarque (via Sport), elles ont déclaré que Rubiales était venue voir Hermoso en larmes pour lui demander d'enregistrer une vidéo qui minimise l'incident.

Les joueuses ont affirmé que Rubiales avait fait pression sur Hermoso sur le terrain et sur le chemin du retour, et que, bien qu'elles aient d'abord cherché à minimiser l'incident, elles ont ensuite réalisé la gravité de la situation. Ils ont également confirmé qu'une vidéo diffusée montrant des joueurs plaisantant sur l'incident dans le bus de l'équipe avait été montée pour donner une image différente des événements.

Si Rubiales est reconnu coupable, il risque une peine maximale de sept ans de prison, dont cinq pour agression sexuelle et deux pour coercition. Il pourrait également être condamné à une amende équivalente à un ou deux ans de ses revenus.