L'arbitre salvadorien Iván Barton a répondu à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, qui l'avait critiqué après le match des Bleus face à l'Espagne en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Deschamps avait déclaré : « Si je dis quoi que ce soit en ce moment, je risque de passer pour un râleur parce que nous avons perdu. Mais la question que je vous pose à tous est la suivante : cet arbitre a-t-il le niveau requis pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? »

Les propos de Deschamps sont intervenus après la défaite des Bleus face à l'Espagne sur le score de 2-0 en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Dans un entretien avec le journaliste Jorge Ramos, rapporté par le journal « AS », l'arbitre salvadorien a affirmé que les déclarations du sélectionneur français ne l'avaient pas affecté, insistant sur le fait que son accession à ce niveau était le fruit de longues années de travail acharné.

Il a poursuivi : « Non, absolument pas. Chacun a le droit d'exprimer son opinion. Nous savons ce que nous avons traversé, ce pour quoi nous nous sommes battus, comment nous l'avons mérité, et nous savons pourquoi nous sommes ici. Aucun commentaire ne viendra ébranler nos convictions quant à notre objectif. »

Au-delà de la polémique en cours, Barton a exprimé sa grande fierté de représenter le Salvador sur la scène mondiale.

L'arbitre estime que son parcours prouve la capacité des arbitres issus des petits pays à atteindre les plus hauts niveaux, et il espère être un modèle pour les autres arbitres de la région.

Il a également souligné que le soutien et les félicitations qu'il a reçus de la part de Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la FIFA, après le match, comptaient parmi ses plus belles réussites dans ce tournoi.