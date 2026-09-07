Le club d'Al-Hilal a encaissé un coup dur en s'inclinant face à Neom sur le score de deux buts à zéro, ce lundi soir, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la sixième journée du championnat de la Saudi Pro League.

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Al-Hilal a échoué à conserver sa place de leader avec un écart confortable, son total restant bloqué à 15 points, tandis que Neom a porté son total à 12 points, se retrouvant à égalité avec Al-Qadsiah et Al-Nassr à la deuxième place du classement de la compétition.

Selon le réseau mondial « Opta », cette défaite était la 50e de l'histoire d'Al-Hilal en Saudi Pro League, et il s'agissait également de la première défaite de l'équipe à domicile depuis sa défaite face à Al-Nassr sur le score de 3-1 en avril 2025.

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La défaite face à Neom rappelle la dernière défaite d'Al-Hilal sur son terrain face à Al-Nassr, survenue il y a plus d'un an, le Zaïm ayant depuis réussi à préserver son bilan sans défaite devant ses supporters en Saudi Pro League.

Cette défaite est venue porter un nouveau coup aux ambitions d'Al-Hilal de poursuivre ses records en Saudi Pro League, alors que l'équipe cherchait à maintenir une longue série de matchs sans défaite, avant que Neom ne mette fin à ce parcours et ne signe une victoire historique face au Zaïm.