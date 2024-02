LDC, la Real Sociedad prévient le PSG

La Real Sociedad a lancé un avertissement au PSG avant les 8es de finale aller de la Ligue des Champions entre les deux, mercredi.

Le Paris Saint-Germain affronte mercredi, la Real Sociedad à l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Favori sur le papier, le PSG n’aura, cependant, pas la tâche facile face aux Basques. Le président du club espagnol, Jokin Apperibay, a tenu à prévenir le club francilien à deux jours du choc entre les deux équipes.

La Real Sociedad confiante avant d’affronter le PSG

Premier de son groupe, la Real Sociedad n’imaginait tomber sur un gros morceau dès les 8es de finale. Mais les Basques vont devoir affronter l’un des favoris à la victoire finale en Ligue des Champions, le PSG ayant terminé deuxième de sa poule. Par ailleurs, La Real qui n’a remporté aucun de ses quatre derniers matchs TCC et n’a marqué aucun but, n’est pas dans une très grande forme avant d’affronter le PSG.

Une situation qui n’inquiète pas, outre mesure, le président du club basque qui affirme être « très calme » avec de « bonnes sensations » avant le duel contre les hommes de Luis Enrique. « Ce sera un mois plein d’expériences. L’équipe attend avec impatience toutes les compétitions. Nous ne marquons pas de buts, mais nous jouons mieux que l’équipe que nous affrontons lors des derniers matchs. C’est vrai qu’on ne marque pas, mais cela ne peut être surmonté qu’avec du travail », lance Jokin Apperibay dans une interview accordée à Relevo.

La Real Sociedad veut éliminer le PSG

Tout comme le PSG, la Real Sociedad vise aussi le sacre en Ligue des Champions. Selon, Jokin Apperibay, même si le club sortira aguerri quelque soit l’issue de la rencontre, il ne vient jouer les figurants dans la compétition reine des clubs européens. Le président de la Real Sociedad, conscient du niveau du PSG, annonce que son club donnera tout pour passer au tour suivant de la C1.

« Apprendre à perdre est important. Cela fait partie de l’apprentissage et de l’expérience (…) Nous allons sortir très heureux de l’expérience du mois de février. Nous n’allons pas à la Ligue des Champions juste pour nous promener. Nous allons essayer de la gagner. Une autre chose est que nous le pouvons. Nous ne sommes pas en Ligue des Champions pour penser à la Ligue des Champions de l’année prochaine. Nous pensons à celle de cette année. À partir de là, nous allons essayer d’atteindre le maximum. Je suis le premier à aimer gagner, mais construire est très important (…) Nous sommes face à une équipe qui va être très coriace et qui aspire à remporter la Ligue des Champions comme nous le souhaitons. Nous allons nous battre au maximum. L’enthousiasme est le même dans chaque match, car le rêve de nos joueurs est de porter le maillot de la Real. À partir de là, nous essaierons de rivaliser le mieux possible contre une équipe qui est une référence en Europe et que nous aimerions battre », ajoute Jokin Apperibay.