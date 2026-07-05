Lazio : voici le successeur de Gila, recruté par Boban

La Lazio accélère sur le marché des transferts et mène des opérations majeures au milieu de terrain comme en défense. Le club biancoceleste a déposé une première offre officielle pour le jeune prodige du Bayern Munich, Jonathan Asp Jensen, et a déjà identifié la cible à viser dès que la vente de Mario Gila au Milan sera actée.





L’après-Gila mène à Dominguez – Le club romain a déjà repéré son remplaçant : la cible numéro un se nomme Dominguez, défenseur central appartenant au Dinamo Zagreb. Les contacts sont bien avancés et la direction biancoceleste est en pourparlers directs avec l’ancien joueur du Milan AC, Zvonimir Boban. La demande du club croate s’élève à 12 millions d’euros, tandis que la Lazio envisage une première offre officielle, encore à soumettre, d’environ 9 millions d’euros plus des bonus. L’offensive sera lancée dès que les Rossoneri auront officialisé l’achat de l’Espagnol, débloquant ainsi les fonds nécessaires pour tenter de recruter Dominguez.