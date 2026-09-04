Lazio, un nouveau défenseur pour Gattuso : Diogo Leite arrive

La Lazio est en négociations avancées pour finaliser l’arrivée d’un nouveau joueur libre, qui viendra renforcer la défense mise à la disposition de Gennaro Gattuso. Comme l’a indiqué Fabrizio Romano sur WhatsApp, l’opération est lancée pour le défenseur central Diogo Leite, actuellement sans club. Le club romain est prêt à conclure.





QUI EST-IL ? - Né en 1999, portugais, c’est un défenseur axial gaucher à l’aise dans la relance : haut de 192 centimètres, il a été formé au FC Porto, avant de passer par Braga puis l’Union Berlin. Il compte plusieurs sélections avec les équipes de jeunes du Portugal, dont l’or à l’Euro U17 en 2016.











