L'avertissement de Klopp pour la fin de saison

Jurgen Klopp reste confiant que Liverpool peut se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.

Liverpool n'a pas réussi à tenter sa chance lors du quart de finale retour de C1 mercredi soir alors que les Reds se sont écrasés 3-1 au total aux mains du Real Madrid.

Le Liverpool de Klopp a tenté 13 tirs depuis l'intérieur de la surface de réparation, mais n'a pas pu trouver un moyen de marquer contre Madrid en milieu de semaine.

Les espoirs de la Ligue des champions et de la Premier League de Liverpool étant terminés, les Reds se tourneront vers la quête d'une place dans les quatre premiers - les hommes de Klopp sont sixième du tableau et trois points derrière West Ham avant les sept dernières journées.

"Cela n'a rien à voir avec la confiance, je dirais que je suis naturellement confiant, mais cela ne signifie pas que nous finirons dans le top 4", a déclaré le Jurgen Klopp aux journalistes lorsqu'on lui a demandé si la performance contre Madrid lui avait donné confiance dans la quête de Liverpool à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L'article continue ci-dessous

"Nous pouvons juste lire le tableau, nous connaissons les points, nous connaissons la situation et des trucs comme ça. Nous savons qui nous jouons et nous n'avons pas à en parler trop. J'ai dit maintenant ce que nous en pensons et, oui, nous voulons et nous devons le faire - et si nous voulons jouer un très bon football, ce que nous avons fait ce soir. Mais si nous voulons passer par là, nous devrions terminer ces situations".

"Je pense que nous ne sommes pas dans un mauvais moment pour le moment; nous avons assez bien joué contre Aston Villa. Nous avons joué un bon match contre eux, nous avons vraiment bien joué contre Arsenal et pas trop bien contre le Real Madrid au match aller, mais dans les autres matchs, nous n'avons pas été mal."

"Ce soir, ce fut un bon match, donc nous devons juste continuer. Nous devons vraiment continuer, nous devons continuer à nous battre, nous voulons être en Ligue des champions l'année prochaine mais pour le moment, nous devons encore gagner plus de points que beaucoup d’autres équipes. »