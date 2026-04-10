Lautaro se blesse dans les derniers mètres du championnat

L'Inter Milan a officiellement annoncé que son attaquant argentin Lautaro Martínez souffre d'une nouvelle blessure qui pourrait l'empêcher de participer aux prochaines rencontres.

Lors de sa précédente lésion musculaire, l’équipe n’avait remporté que deux de ses sept matchs, concédant trois nuls et deux défaites.





Dans un communiqué officiel, le club a annoncé : « Lautaro Martinez a subi aujourd’hui des examens cliniques et médicaux à l’Institut Humanitas de Rozzano. »

Le leader du championnat italien a précisé : « Les examens ont révélé une légère élongation du muscle soléaire de la jambe gauche, et l’état de l’attaquant argentin sera réévalué dans les prochains jours ».

Selon « Sky Sport Italia », l’attaquant devrait rester éloigné des terrains pendant au moins deux semaines



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Le capitaine nerazzurro, de retour dimanche dernier après plus d’un mois d’absence, avait immédiatement marqué deux buts lors de la victoire 5-2 contre la Roma.

Avec 16 buts marqués en 26 matchs, Lautaro occupe actuellement la tête du classement des buteurs de Serie A.



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