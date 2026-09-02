L'Argentin Lautaro Martinez, attaquant de l'Inter Milan, a révélé la vérité sur les informations qui l'ont lié à un transfert vers Barcelone durant les derniers jours du marché des transferts, confirmant que l'intérêt du club catalan pour ses services était bien réel, mais qu'il a préféré rester avec les Nerazzurri.

Les spéculations autour de l'avenir de Lautaro se sont multipliées dans la dernière période du mercato, après que l'Atlético Madrid a maintenu sa position de refus quant au départ de sa vedette Julian Alvarez vers Barcelone, malgré l'intérêt du club catalan et l'insistance du joueur pour trouver une issue permettant de conclure l'opération.

Avec la complication de la possibilité de recruter Alvarez, le nom de Lautaro Martinez a émergé comme l'une des alternatives possibles pour renforcer l'attaque de Barcelone, alors que l'Inter Milan a démenti avoir reçu une offre officielle du club catalan et a également fermé la porte à toute négociation concernant la vente de son attaquant.

Mais Lautaro est sorti de son silence lors de sa présence à la cérémonie du « Gala del Calcio » en Italie, et a reconnu pour la première fois la véracité des informations évoquant l'intérêt de Barcelone pour l'attirer dans ses rangs.

Il a déclaré dans des propos accordés à la chaîne « Sky Italia » et rapportés par le journal catalan « Sport » : « Recevoir de telles offres est toujours une source de fierté, car je travaille sans cesse pour rester au plus haut niveau du football. Les informations étaient vraies. »

Malgré la reconnaissance d'un intérêt de Barcelone, le capitaine de l'Inter Milan a insisté sur son désir de poursuivre avec son équipe, affirmant que le club était et restait son premier choix.

Il a ajouté : « J'ai toujours dit que je voulais rester à l'Inter, aux côtés de mes coéquipiers et de nos supporters. Tant qu'ils veulent de moi, je resterai dans ce club. »

Le contrat de Lautaro Martinez, âgé de 29 ans, avec les Nerazzurri court jusqu'en 2029.

Il convient de noter que Barcelone a finalement recruté le Brésilien Gabriel Jesus en provenance d'Arsenal pour être son attaquant lors de la saison en cours.

Lautaro a également évoqué la nature changeante du football, sans totalement exclure de futurs changements, avant de réaffirmer son attachement à l'Inter.

Il a expliqué : « Nous savons tous que dans le monde du football, quand tu n'es plus utile, on te demande de partir. Jouer avec l'Inter est une source de fierté pour moi, et je suis heureux ici. Je veux rester et continuer à progresser chaque jour, et me battre pour les grands titres avec l'Inter. »

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