Lautaro Martinez est "flatté" par l'intérêt du Barça

Tout en assurant qu'il était heureux à l'Inter de Milan, l'attaquant argentin Lautaro Martinez s'est dit flatté que le Barça s'intéresse à lui.

Lautaro Martinez a indiqué qu'il n'était pas insensible aux sollicitations extérieures, dont celles du Barça, mais qu'il est pleinement concentré sur ses devoirs envers l'Inter de Milan.

L'attaquant argentin a marqué son 15e but de la saison lors du match nul de l'Inter contre l' ce week-end. Le duo que l'attaquant de 22 ans compose avec Romelu Lukaku a fait des Nerazzurri un concurrent sérieux de la pour le titre en . Ses performances ont également attiré l'attention de Barcelone, qui devra se passer pendant quatre mois de Luis Suarez, tandis que perçoit Lautaro comme l'héritier à long terme de son buteur, Sergio Aguero.

"Je suis très heureux ici à l'Inter, les gens m'aiment et je les aime", a déclaré Lautaro à TyC Sports. "Si vous parlez de moi (comme cible de plusieurs clubs, ndlr), c'est parce que je fais bien mon travail. Je dois continuer sur cette voie. Je suis très calme, je vis au jour le jour et je suis heureux et confortement installé ici."

Conte a pris en charge l'Inter l'été dernier et Lautaro attribue à l'ancien patron de la Juve et de tout le crédit par rapport à sa progression rapide. "Beaucoup de choses ont changé depuis son arrivée", a déclaré Lautaro. "Il a une façon spéciale de faire les choses et nous a tellement appris dès son arrivée. Il nous a convaincus de donner le meilleur de nous-mêmes et les résultats sont là pour tous. J'ai dû m'adapter à une nouvelle culture dans un autre pays et apprendre une autre langue. J'ai peu joué sous l'entraineur précédent, mais sous Conte, j'ai beaucoup grandi et j'apprécie comment les choses se passent. "