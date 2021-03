Lautaro Martinez confiant au sujet d'une prolongation

L'attaquant argentin est confiant sur le fait de pouvoir bientôt parapher un nouveau contrat avec l'Inter Milan.

L'attaquant Lautaro Martinez s'est exprimé ce dimanche sur la perspective de signer un nouveau contrat avec son club de l'Inter Milan et se dit confiant sur la possibilité de pouvoir le faire très bientôt.

L'Argentin avait été annoncé à Barcelone l'été dernier, mais le club catalan a finalement abandonné cette possibilité faute de moyens conséquents pour boucler l'opération.

Martinez a depuis joué un rôle majeur dans l'ascension de l'Inter au sommet de la Serie A cette saison. Ce dimanche, il a notamment signé un but très important dans les derniers instants du match face à Torino (2-1).

«Le renouvellement du contrat? Nous y travaillons. L'Inter est en ce moment dans une situation compliquée financièrement mais je suis calme car l'accord peut être trouvé », a-t-il déclaré à Sky Sport Italia après le match de SerIe A.

Evoquant justement ce succès face à Toro, il a déclaré: "Cela compte beaucoup parce que c’était un match difficile. Nous savions que Torino avait besoin de points au classement et nous devions venir ici pour remporter la victoire pour rester en tête du championnat. Ce n’était pas l’Inter parfait. Aujourd'hui, nous avons besoin de cœur et d'esprit ainsi que de qualité. Nous avons prouvé une fois de plus que nous avons toutes ces valeurs."

L'Inter a maintenant remporté huit matches de suite en Serie A. Cela signifie qu'il détient un avantage de neuf points sur Milan, deuxième, qui a un match en plus à jouer.

Les hommes de Conte présentent aussi la meilleure attaque du championnat. Romelu Lukaku a 19 réalisations, tandis que Martinez en compte 14.