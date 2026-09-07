L'attaquant argentin de l'Inter Milan, Lautaro Martinez, a affirmé que remporter la Ligue des champions représentait un objectif réaliste pour son équipe, tout en insistant sur le fait que lui et ses coéquipiers devaient donner le meilleur d'eux-mêmes pour franchir l'obstacle du Real Madrid.

Martinez et ses coéquipiers des Nerazzurri se préparent à affronter le Real Madrid lors de la première rencontre de la nouvelle saison 2026-2027 de la Ligue des champions, disputée au stade Santiago-Bernabéu mardi soir.

Le capitaine de l'Inter Milan a tenu la conférence de presse consacrée à son analyse du match aux côtés de l'entraîneur Cristian Chivu, peu après l'arrivée de l'équipe dans la capitale espagnole.

Le Real Madrid, hôte de la rencontre, avait comme à l'accoutumée achevé ses obligations médiatiques en premier. Kylian Mbappé, qui avait auparavant déclaré son soutien à Milan, a affirmé que l'Inter était une équipe qui méritait le respect et que Lautaro figurait parmi les meilleurs attaquants du monde.

En réponse à cela, Lautaro a déclaré : « J'ai entendu ce qu'il a dit. Nous allons affronter une équipe qui compte de nombreux champions, mais nous disposons de nos propres armes et de joueurs qui prouvent qu'ils sont au plus haut niveau année après année ».

L'attaquant de l'Inter Milan a ajouté : « Nous nous sommes bien préparés et nous avons récupéré notre énergie. Nous savons contre qui nous jouons, et Mbappé est assurément l'un des meilleurs attaquants du monde. »

Sur le plan collectif, l'Inter Milan affiche souvent un niveau élevé face aux plus grands du continent européen, son parcours en Ligue des champions lors de la saison 2024-2025 ayant été marqué par des victoires contre un Barcelone étincelant et contre le Bayern Munich, qui figurait parmi les principaux favoris pour le titre avant le début de la compétition.

Quant à la manière dont ils y parviennent, la question du secret de ces résultats se pose.

Lautaro a déclaré : « Cela dépend des équipes que nous affrontons. Nous nous adaptons à l'adversaire, et il est normal que nous respections ce que l'entraîneur nous demande. »

Au regard des récents standards de l'équipe, l'élimination en huitièmes de finale la saison dernière a été considérée comme une grande déception.

Le capitaine des Nerazzurri a commenté : « Nous avons quitté la compétition prématurément l'an dernier, mais il est important d'apprendre de ses erreurs. J'aspire à donner le meilleur de moi-même et à conduire l'Inter le plus loin possible cette année. »

Malgré le solide bilan collectif de l'Inter face aux grands d'Europe, la star Martinez ne possède pas le bilan de buteur le plus impressionnant dans ces confrontations, mais il a réussi à faire trembler les filets lors de la dernière grande affiche de l'Inter en Serie A, contre Naples, ce week-end.

Lautaro a déclaré : « Le plus important, c'est que l'Inter gagne. J'ai entendu tout ce qui se dit, mais j'ai inscrit beaucoup de buts importants avant samedi. Je me concentre sur le travail collectif, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Le groupe compte plus que l'individu. »

L'attaquant argentin a ajouté : « C'était une victoire importante contre Naples, mais le chemin est encore très long. »

On a demandé à Lautaro si remporter la Ligue des champions était un véritable objectif pour l'Inter cette saison, ou s'il ne s'agissait que d'un rêve.

Sa réponse a été une affirmation catégorique : « C'est un objectif. Nous avons tous des rêves, mais c'est plus qu'une simple obsession. Nous devons garder notre calme, et nous savons qu'il y a beaucoup d'équipes solides. C'est assurément un objectif pour nous. Depuis mon arrivée ici pour la première fois, j'ai répété que nous devions travailler dur pour offrir le plus de titres possible à l'Inter. »

Interrogé sur son opinion à propos du Real Madrid et de l'ancien entraîneur de l'Inter, José Mourinho, Martinez a déclaré : « C'est une question difficile car je n'étais pas à l'Inter à cette époque. Il mérite assurément beaucoup de respect pour ce qu'il a accompli avec l'Inter, mais nous nous concentrons sur le présent et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes face à Madrid. »



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