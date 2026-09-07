Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, a commenté la situation de son compatriote Julian Alvarez à l'Atletico Madrid, ainsi que la décision de Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, de mettre un terme à sa carrière internationale.

Martinez a déclaré, en conférence de presse avant le match entre l'Inter et le Real Madrid : « Votre avis sur la situation actuelle que vit Julian Alvarez avec l'Atletico Madrid ? Alvarez est mon ami. Ce n'est pas un moment facile pour lui, mais la décision a été prise par le président de son club. J'espère qu'il continuera à afficher le niveau auquel il nous a toujours habitués. »

Julian Alvarez a poussé pour rejoindre le Barça lors du mercato estival, mais la direction de l'Atletico a insisté pour refuser sa vente et le conserver sous le maillot des Rojiblancos.

À propos de la retraite internationale de Messi, Lautaro a déclaré : « Nous savions tous que ce moment allait arriver. C'était une grande nouvelle au vu de ce que Leo représente pour l'équipe et pour nous tous. Je porterai avec moi tout ce qu'il nous a appris. »



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