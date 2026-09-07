Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Lautaro : Alvarez traverse une période difficile, et nous savions que la fin de Messi approchait

L. Martinez
J. Alvarez
L. Messi
FC Barcelone
Atlético Madrid
Inter Milan
Argentine
Real Madrid
Coupe du monde
Ligue des Champions
Argentine
Espagne
Italie

Une ère dorée aux côtés de la Pulga

Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, a commenté la situation de son compatriote Julian Alvarez à l'Atletico Madrid, ainsi que la décision de Lionel Messi, la star de l'Inter Miami, de mettre un terme à sa carrière internationale.

Martinez a déclaré, en conférence de presse avant le match entre l'Inter et le Real Madrid : « Votre avis sur la situation actuelle que vit Julian Alvarez avec l'Atletico Madrid ? Alvarez est mon ami. Ce n'est pas un moment facile pour lui, mais la décision a été prise par le président de son club. J'espère qu'il continuera à afficher le niveau auquel il nous a toujours habitués. »

Julian Alvarez a poussé pour rejoindre le Barça lors du mercato estival, mais la direction de l'Atletico a insisté pour refuser sa vente et le conserver sous le maillot des Rojiblancos.

À propos de la retraite internationale de Messi, Lautaro a déclaré : « Nous savions tous que ce moment allait arriver. C'était une grande nouvelle au vu de ce que Leo représente pour l'équipe et pour nous tous. Je porterai avec moi tout ce qu'il nous a appris. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google