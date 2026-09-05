Laurente adresse un message urgent à Alvarez après le triplé de Bilbao

Marcos Llorente, le latéral de l'Atlético Madrid, a affirmé que son équipe avait un besoin urgent de voir Julian Alvarez renouer avec les buts, au lendemain de la défaite choc concédée par les Rojiblancos (3-0) face à l'Athletic Bilbao en Liga, ce samedi.

Alvarez est entré en jeu en seconde période au stade San Mamés, alors que les visiteurs étaient menés de deux buts, mais il n'a pas réussi à inverser le cours de la rencontre, l'Atlético encaissant ainsi sa première défaite de la saison. Il s'agissait de la première apparition de l'attaquant argentin depuis la fermeture du mercato estival, après avoir été contraint de rester à l'Atlético en raison du refus du club de négocier son transfert vers le Barça.

Llorente a déclaré, dans des propos rapportés par le site ESPN : « Julian est un joueur décisif pour nous, et il le sait très bien. Il va s'intégrer progressivement à l'équipe, et plus ce sera rapide, mieux ce sera, car nous avons cruellement besoin de ses buts. Nous devons le soutenir pour qu'il retrouve son niveau à 100 % dans les meilleurs délais. »

L'Atlético a abordé le duel face à Bilbao sans véritable attaquant dans le onze de départ : l'entraîneur a misé sur Alex Baena et Kang-in Lee dans les rôles offensifs, avant de faire entrer Alvarez alors qu'il restait un peu plus d'une demi-heure de jeu, tandis que Jonathan David, arrivé récemment sous forme de prêt le dernier jour du mercato, est resté sur le banc sans jouer.

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De son côté, le défenseur David Hancko a salué les mouvements de son coéquipier : « Il était clair qu'il était en forme et qu'il voulait prendre ses responsabilités et faire la différence. Bien sûr, un attaquant perd certains ballons face aux blocs défensifs, mais nous avons vu ces éclairs offensifs lorsqu'il s'est retourné et a frappé du pied gauche. »

Hancko a ajouté : « Il fait la différence avec nous, et je suis très content qu'il reste. Toute l'équipe le soutient et se tient derrière lui, car nous avons besoin de lui et je pense qu'il a besoin de nous aussi. »

L'Atlético Madrid s'est effondré en seulement deux minutes en seconde période, ses filets ayant tremblé à deux reprises coup sur coup par l'intermédiaire de Nico Williams et Robert Navarro aux 46e et 48e minutes, avant qu'Oihan Sancet n'ajoute le troisième but dans les dernières minutes.

Hancko a commenté cet effondrement : « On peut dire que nous avons perdu le match en 120 secondes seulement. C'était un très mauvais début de seconde période : nous avons perdu notre concentration pendant deux minutes et je ne sais pas si nous nous étions relâchés après la pause. Ce furent des moments difficiles, et il vaut peut-être mieux que ce faux pas soit intervenu tôt, en début de saison. »

Dans le même ordre d'idées, Llorente a affirmé : « Nous avons gâché le match dans les cinq premières minutes de la seconde période. Ces cinq minutes ont tué nos ambitions et nous n'avons ensuite plus pu imposer notre pressing ni marquer un but qui aurait déstabilisé l'adversaire. Cela ne doit pas se reproduire, car nous avions livré une bonne première période. Nous devons corriger nos erreurs et étudier les raisons de ce qui s'est passé. »

L'Atlético Madrid a une semaine éprouvante devant lui : il s'envolera vers le stade d'Anfield pour affronter Liverpool en Ligue des champions, avant de se déplacer sur la pelouse de la Real Sociedad en Liga.