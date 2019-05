Laurent Blanc vers l'AS Roma ?

Selon les informations de L'Equipe, Laurent Blanc pourrait se laisser tenter par le club de la capitale italienne, comme lui en quête de rebond.

Il y a trois ans, Laurent Blanc quittait le avec une amoire à trophées bien remplie. De l'eau a coulé sous les ponts, depuis, mais le technicien français n'a toujours pas retrouvé un banc. Une période d'attente qui devrait prendre fin cet été.

Cap sur l' ?

D'après les informations de L'Equipe, la piste de l'Olympique Lyonnais s'est refroidie. L'ancien sélectionneur de l'équipe de privilégierait celle menant à l'AS Rome, un club important restant sur une saison très contrastée, dans un championnat qu'il connait bien. Passé à plusieurs reprises par la durant sa carrière de joueur ( , ), Laurent Blanc a répété ne se fixer aucune limite, si ce n'est celle de l'ambition, dans un club qui corresponde à ses aspirations personnelles. "La était le Championnat numéro 1 en Europe à mon époque et reste le plus intéressant globalement, prolonge le coach, quadruple champion de France avec et le PSG. Il est en train de retrouver un très bon niveau, notamment avec les investisseurs étrangers qui y débarquent", a-t-il expliqué dans des propos retranscrits par L'Equipe.

Parmi les autres destinations envisageables, l' a souvent été citée par le technicien français. Question de philosophie. Toujours selon L'Equipe, son profil intéresserait le . "La reste le Championnat le plus technique et plaisant à voir. C'est celui qui évolue le mieux dans la recherche tactique avec une prise de risque supérieure aux autres. Cette mentalité me plaît", a également rappelé Blanc pour le quotidien français, affirmant au passage sa détermination à retrouver un banc. "Je suis bien sur le marché comme beaucoup d'autres coaches très compétents. J'ai encore envie d'entraîner, et même de plus en plus. C'est à la fois un besoin professionnel et personnel, celui de retrouver un rythme de travail quotidien. Ma motivation de relever un beau défi est intacte. Dans tous les pays, y compris le mien ! Il peut y avoir également une expérience de vie intéressante. (Il souffle) Et quand j'entends que j'ai des exigences... Ce sont simplement celles d'aller vers un projet qui tient la route. Si j'avais voulu repartir rapidement, je l'aurais fait".

Pour rappel, Laurent Blanc a entraîné le Paris Saint-Germain pendant trois saisons après une expérience en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Il avait lancé sa carrière aux Girondins de Bordeaux, décrochant un premier titre de champion de France avec le club aquitain, en 2009.