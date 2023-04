Laurent Blanc estime que Marco Verratti n'a pas pleinement exploité son potentiel en carrière

Laurent Blanc estime que Marco Verratti n'a pas fait le nécessaire pour être au top physiquement pendant sa carrière.

S'il est actuellement entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Laurent Blanc reste fortement associé au Paris Saint-Germain. Il faut dire qu'il est l'entraîneur qui est resté le plus longtemps en poste au club de la capitale sous l'ère qatari et même au 21è siècle et que son passage fut marqué par de nombreux succès. Au cours d'un entretien accordé à Prime Video, l'ancien sélectionneur des Bleus a été interrogé sur la progression de Rayan Cherki et l'importance de comprendre les exigences physiques du haut niveau.

Blanc compare Cherki et Verratti

Pour cela, l'entraîneur lyonnais s'est servi de l'exemple de Marco Verratti, qu'il a connu à Paris alors que l'Italien n'avait que 20 ans. Pour lui, le milieu parisien n'a pas mis toutes les chances de son côté pour atteindre le meilleur niveau et y rester tout au long de sa carrière. "Quand un joueur n'est pas bon, il faut lui dire, quand il est bon aussi ! Rayan, la nature footballistique a été généreuse avec toi, si tu n'as pas compris que le football moderne c'est di mouvement, de la course, du physique, de l'athlétique, ça ne passera pas. Avec Bambino (Verratti), je lui disais ce que je percevais. Oui, tu es fort avec le ballon, mais il faut s'entraîner, il faut être au top physiquement. Si tu n'es pas au top physiquement, ton jeu ne sera pas mis en valeur. Le fait de ne pas avoir remplacé Thiago (Motta), je pense que ça a été très préjudiciable pour le jeu de Marco. Mais certainement que Marco, dans sa vie de tous les jours, n'a pas fait le nécessaire. Je le dis parce que je l'aime", a confié l'ancien international français.