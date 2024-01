Laure Boulleau défonce Cristiano Ronaldo

Laure Boulleau a critiqué Cristiano Ronaldo pour ses commentaires sur la Ligue 1

L'ex-internationale française Laure Boulleau a critiqué Cristiano Ronaldo pour ses commentaires sur la Ligue 1, et a accusé le Portugais d'avoir "un gros ego".

Lors du Globe Soccer Even à Dubaï vendredi, Ronaldo a déclaré qu'il considérait la Pro League saoudienne comme plus compétitive que la Ligue 1 française. Ces commentaires n'ont pas été bien accueillis par l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mme Boulleau, qui a critiqué la superstar portugaise et l'a accusé d'avoir un "gros ego". Elle a ensuite suggéré que cette attaque contre la première division française était uniquement due au fait que son rival Lionel Messi y exerçait son métier jusqu'à la saison 2022/23.

Au micro du Canal Football Club de Canal+, Laure Boulleau a fait part de son incompréhension : "J'ai été très surprise par sa communication. Pourquoi attaquer la Ligue 1 ? Parce que Lionel Messi y a joué ? Je me suis demandée pourquoi il parlait de la Ligue 1 et pas des autres championnats. Je pense déjà que ce n'est pas dans ses cordes de dire ça. Je pense qu'il a joué dans beaucoup d'autres championnats, sauf celui-ci, donc je pense que c'est un peu boiteux. Ce n'est pas le championnat qu'il connaît le mieux.

"Franchement, si vous regardez les matches de Saudi Pro League, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il s'agit d'une phrase de communication, de fierté. Il a un gros ego. Cela ne m'empêche pas d'aimer beaucoup Cristiano Ronaldo, mais je n'aime pas du tout ce genre de déclarations.

L'attaquant de 38 ans quitte l'Europe pour la première fois de sa carrière en 2023 pour rejoindre la Saudi Pro League. Il a connu une année mouvementée au Moyen-Orient en devenant le meilleur buteur masculin du monde avec 54 buts en club et en sélection au cours de l'année civile. Messi a également quitté l'Europe à la fin de la saison 2022/23 et s'est installé aux États-Unis pour rejoindre le club de Major League Soccer Inter Miami.

Les deux rivaux sont prêts à s'affronter dans un peu plus d'une semaine, puisque l'Inter Miami affrontera Al-Nassr lors d'un match amical de la Riyadh Cup le 1er février.