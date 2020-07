L'ASSE présente ses nouveaux maillots

L'AS Saint-Etienne a officiellement présenté ce mardi son jeu de maillots pour l’exercice 2020/2021.

À quelques jours de la finale de la , prévue le vendredi 24 juillet au Stade de , le et l'AS Saint-Etienne ont présenté leurs nouvelles tuniques ce mardi. En effet, le PSG, adversaire des Verts à Saint-Denis, a fait plaisir à ses supporters en dévoilant son nouveau jeu de maillots célébrant les 50 ans du club. Dans la foulée, l'ASSE a fait de même, présentant des maillots fidèles aux couleurs traditionnelles du club.

Le Coq Sportif fait le choix de la sobriété

Le maillot domicile se distingue par un vert plus clair et plus clinquant que les années précédentes, et dispose d'un scapulaire d'une matière différente au niveau du torse. Le col a lui aussi été changé, et est désormais blanc, de même que le bout des manches.

Pour ce maillot domicile, le Coq Sportif, équipementier de l'ASSE, a donc fait le choix de la sobriété, tandis que le sponsor principal est lui aussi de couleur blanche. Le maillot extérieur, lui aussi d'une sobriété extrême, ne dispose pas d'un scapulaire et est de couleur blanche, tandis que le col est vert. Enfin, le maillot third, qui n'a pas encore été commercialisé à la boutique du club, sera lui de couleur noire comme l'annonce l'ASSE sur son site officiel.