Lassé par Mbappé, le Real se trouve un prodige mexicain

Le Real Madrid va très certainement recruter un nouvel attaquant l'été prochain.

Joselu Mato est le seul numéro neuf naturel de l'équipe première à l'heure actuelle, et il n'est au club que sous la forme d'un prêt d'une saison en provenance de l'Espanyol.

Si Joselu retourne à l'Espanyol, il se peut que le Real Madrid choisisse de recruter deux attaquants. L'un d'entre eux devrait être un grand nom, comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, tandis que le second pourrait être un talent plus prometteur.

Santiago Gimenez, de Feyenoord, fait partie de cette deuxième catégorie. L'international mexicain a été exceptionnel pour les champions des Pays-Bas au cours des 12 derniers mois et semble être l'un des plus grands espoirs en termes d'attaquants en Europe.

Selon Fichajes, le Real Madrid est l'un des clubs intéressés par Gimenez, et s'il souhaite le recruter, il devra payer 50 millions d'euros, soit le prix demandé par Feyenoord.

Gimenez pourrait être un excellent complément à l'équipe du Real Madrid, même si l'on ne sait pas encore s'il est nécessaire. Si un attaquant de haut niveau est recruté, les Blancos disposent déjà d'Endrick, une jeune option prometteuse.