Il semble que la patience de l'attaquant serbe Dušan Vlahović, qui attendait de connaître la position du Barça, ait fini par s'épuiser, après que le joueur a longtemps guetté l'opportunité de rejoindre le club catalan lors de l'actuelle période des transferts estivaux.

Vlahović avait accordé la priorité au Barça dans ses démarches, bien qu'il disposât d'une offre alléchante du club turc de Beşiktaş. Cependant, la position du club espagnol, qui ne considérait pas le joueur comme une priorité, l'a placé face à un choix décisif concernant son avenir.

Selon ce qu'a rapporté le site turc « Haberler », citant le journal italien Corriere dello Sport, Beşiktaş est parvenu à un accord avec Vlahović sur un contrat d'une durée de 3 ans, après des négociations intenses menées ces dernières heures.

Le rapport a précisé que le club turc versera à l'attaquant serbe un salaire annuel de 8 millions d'euros, avec la possibilité que le total de ses revenus atteigne 10 millions d'euros par an après l'ajout des primes et des bonus.

Ce développement intervient après que Vlahović avait demandé un délai de réflexion sur l'offre de Beşiktaş, qui comprenait plus de 5 millions d'euros de prime à la signature, ainsi qu'un salaire annuel de 8 millions d'euros nets, dans le contexte de sa volonté d'attendre la position du Barça.

Les représentants du joueur avaient proposé ses services au Barça au début du marché des transferts, mais la direction du club catalan a fait savoir que l'attaquant serbe n'était pas une priorité pour elle, en particulier au vu de ses exigences financières élevées, qui comprenaient une prime à la signature de 10 millions d'euros et un salaire annuel net de 8 millions d'euros.

Avec l'absence persistante d'une démarche décisive de la part du Barça, il semble que Vlahović ait enfin pris sa décision et se trouve désormais proche de porter le maillot de Beşiktaş, dans un mouvement qui pourrait mettre fin à l'attente du joueur pour son rêve espagnol.

Beşiktaş devrait s'employer à finaliser les dernières formalités de l'opération, après être parvenu à un accord avec l'attaquant serbe, devenu libre de tout engagement à l'issue de son contrat avec la Juventus.

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