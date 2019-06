L'AS Roma réagit aux critiques de Francesco Totti

À travers un communiqué, le club de la capitale italienne a répondu aux déclarations faites plus tôt par son ancien emblème, Francesco Totti.

Francesco Totti ne fait plus partie de la famille de l' . Du moins, officiellement. "Il Capitano" a choisi ce lundi de tourner la page giallorossa au bout de 30 ans passés au club, et ce en raison d'une incompatibilité d'humeur avec la direction en place.

Totti n'aimait pas son rôle depuis sa retraite en tant que joueur en raison de prérogatives et une marge de manœuvre réduite. Il a choisi de passer à autre chose, et en partant il ne s'est pas gêné pour montrer sévèrement du doigt ses anciens employeurs.

"Je n'ai jamais été concerné par le projet, on ne m'a pas demandé mon avis. Ils m'ont exclu de toutes les discussions. Ce n'est pas de ma faute si je pars", a déclaré notamment le champion du monde 2006, visant particulièrement James Pallotta et Franco Baldini.

"Sa perception des faits est fantaisiste"

Cette sortie de l'ex-idole de l'Olimpico a été très mal accueillie au sein du club. Contrariés, les responsables romainsont même jugé utile de poster une réponse sur leur site internet pour livrer leur version des faits : "Nous considérons que le rôle offert à Francesco est l'un des plus importants de notre équipe dirigeante, une position qui réclame bien sûr de la conviction et une implication totale, celle que l'on l'attend de tous les dirigeants du club. Même si nous comprenons combien il est dur pour lui de décider de quitter l'AS Rome après 30 ans, nous ne pouvons que signaler combien sa perception des faits et des choix faits par le club est fantaisiste et éloignée de la réalité. Nous souhaitons bonne chance à Francesco pour ce qu'il décidera de faire".

Les dirigeants romains se sont donc défendus. Pour autant, il n'est pas du tout sûr que leur cote auprès des tifosi remonte. La fracture date d'il y a longtemps et la plupart des supporters considèrent Totti comme un dieu vivant.