Las Palmas - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Dans le cadre de la 3e levée de la Liga, le Real Madrid se rend ce jeudi chez la modeste équipe de Las Palmas. Mbappé espère y débloquer son compteur.

Quatre jours après avoir dominé largement Valladolid à domicile (3-0), le Real Madrid va essayer d’enchainer en prenant les 3 points sur la pelouse de Las Palmas (16e au classement). En principe, cela ne devrait être qu’une formalité pour l’équipe de Carlo Ancelotti, mais la méfiance reste quand même de mise.

Ce n’est que le début du championnat, mais le Real Madrid n’aura pas le droit à l’erreur dans cette confrontation. En cas d’un simple nul, les Merengue se retrouveraient déjà à quatre points du leader barcelonais au classement.

Mbappé en quête de son premier but avec le Real

Durant cette rencontre, il y a un joueur qui sera particulièrement surveillé, en la personne de Kylian Mbappé. N’ayant toujours pas scoré en Liga, l’ancien Parisien commence à ressentir de la pression sur ses épaules. Mais, ce n’est pas le genre de joueurs à se laisser inhiber par ce genre de facteurs, et encore moins par les critiques extérieures. Le Bondynois est gonflé à bloc pour prouver que le maillot merengue n’est pas trop grand pour lui.

Au sein de la Casa Blanca, on a récemment exprimé au capitaine des Bleus un fort soutien. Carlo Ancelotti, l’entraineur, l’a loué pour son travail à l’entrainement et assuré qu’il ne doutait absolument pas de son explosion prochaine. En même temps, il a aussi mis en avant le travail des joueurs de l’ombre, ceux qui ont notamment été décisifs lors de la dernière partie. Les Endrick, Brahim Diaz et cie volent pour l’instant la vedette aux stars de l’effectif et c’est la preuve que les champions d’Europe disposent d’une importante profondeur de banc. La visite à Las Palmas est susceptible de nous le montrer à nouveau.

Horaire et lieu du match

3e journée de la Liga

A 21h30, heure française

Stade : Estadio de Gran Canaria

Las Palmas – Real Madrid

Les compos probables de Las Palmas - Real Madrid

Las Palmas : Cillessen; Suarez, McKenna, Marmol, A Munoz; J Munoz, Loiodice, Rodriguez; Marvin, Moleiro, McBurnie

Real Madrid : Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Brahim; Mbappe, Vinicius Jr

Sur quelle chaine suivre le match Las Palmas - Real Madrid

Le match entre Las Palmas et le Real Madrid sera à suivre ce jeudi à partir de 21h30 sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner la partie en streaming via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect ou encore l’app MyCanal.