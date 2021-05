L’AS Monaco rétorque aux attaques d’Aulas

A travers un communiqué, le club princier a livré une réponse sèche aux accusations proférées par le camp lyonnais.

Dimanche soir, le choc de championnat entre Lyon et Monaco, s’est terminée dans une cohue générale. Au bout d’un match intense et avec beaucoup de tensions, les esprits se sont échauffés, ce qui a conduit l’arbitre à multiplier les cartons rouges.

Mattia De Sicglio et Marcelo ont été expulsés côté lyonnais, tandis que Willem Geubbels et Pietro Pellegri ont vu rouge dans le camp monégasque.

Après cette échauffourée et en réagissant à chaud au micro de Canal+, Aulas avait déploré l’attitude des joueurs adverses. L’homme fort de l’OL a même tenu des propos très critiques envers les Monégasques. « A la fin du match, on n'avait aucune raison de se faire agresser comme ça a été le cas, avait-il clamé. Il y aurait les deux gamins de Monaco, Geubbels - qui devra faire attention, franchement ce qu'il a fait n'est pas bien - et Pellegri. Et de notre côté c'est Mattia De Sciglio qui a pris et Marcelo [...] On vient gagner ici avec un match extraordinaire mais on se retrouve en partant malheureux comme les pierres parce qu'on va se faire sanctionner, et en plus visiblement on n'y est pour rien. »

L'article continue ci-dessous

La sortie du cacique rhodanien n’a pas été très bien accueillie du côté du Rocher. Touchés par les critiques, les Monégasques n’ont pas tardé à réagir. Ils l’ont même fait à travers un communiqué d’Aulas.

Monaco s’offusque des déclarations d’Aulas

« L’AS Monaco déplore tout autant les déclarations inappropriées et déplacées faites par les représentants de l’OL après le match, évoquant notamment la ‘dignité’ du club rouge et blanc. Par ailleurs, le terme ‘agression’ ayant été utilisé à plusieurs reprises ces derniers jours par des représentants lyonnais pour caractériser l’attitude des joueurs de l’AS Monaco, il semble opportun de rappeler ces faits : – La blessure, et l’indisponibilité de Sofiane Diop depuis le match de Coupe de France suite à un tacle de De Sciglio. – La sortie du terrain de Caio Henrique, dimanche soir, durement touché et contraint de céder sa place », a indiqué l’ASM ce lundi soir.

Il y a fort à parier qu’Aulas ne va pas en rester là, lui qui est connu pour son sens de la repartie.