L'AS Monaco fixe le prix d'Aurélien Tchouaméni

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, le néo-international français ne sera pas bradé par l'AS Monaco.

En moins d'un an, Aurélien Tchouaméni a connu une trajectoire très intéressante dans le paysage du football français. Le milieu de terrain de 21 ans s'est imposé comme un titulaire indiscutable de l'AS Monaco de Niko Kovac, a pris de l'ampleur chez les Espoirs et après un début de saison convaincant à titre individuel, malgré l'inconstance de l'ASM, s'est vu récompensé par deux convocations avec l'équipe de France en septembre et en octobre.

Mieux encore, Aurélien Tchouaméni a répondu présent lors de ses deux rassemblements. Le milieu de terrain de l'AS Monaco a participé aux cinq rencontres des Bleus durant les rassemblements de septembre et d'octobre et a même été titularisé deux fois. Convaincant lors de sa première titularisation en Ukraine, Aurélien Tchouaméni a confirmé face à l'Espagne en finale de la Ligue des Nations, profitant du forfait d'Adrien Rabiot touché par le Covid-19.

Forcément, avec les récentes performances d'Aurélien Tchouaméni sur la scène internationale, la cote de ce dernier sur le marché des transferts a sérieusement augmenté. Selon les informations de Marca, le Real Madrid serait très intéressé à l'idée de ravir Aurélien Tchouaméni à l'AS Monaco. L'international français ferait partie d'une short-list pour remplacer Casemiro et ainsi évoluer devant la défense des Merengue.

Toujours selon les informations du média espagnol, le prix du milieu de terrain de 21 ans est connu. Acheté par l'AS Monaco aux Girondins de Bordeaux contre la somme de 18 millions d'euros en janvier 2020, Aurélien Tchouaméni ne sera pas vendu pour moins de 60 millions d'euros selon les informations de Marca. L'AS Monaco espère donc récupérer une belle somme pour le jeune international français qui bénéficie encore d'une belle marge de progression.

Le Real Madrid ne serait d'ailleurs pas le seul club intéressé par le profil d'Aurélien Tchouaméni. En effet, Manchester United serait attentif au milieu de terrain français pour en faire le successeur de Paul Pogba, son coéquipier chez les Bleus, si ce dernier refuse de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2022. Outre ces deux clubs, Liverpool, Chelsea et Manchester City suivraient également l'évolution du milieu de terrain de l'AS Monaco.

S'il continue sur sa lancée, Aurélien Tchouaméni a un avenir très prometteur devant lui et ne devrait pas faire de vieux os à l'AS Monaco. Ses débuts sur la scène internationale ont encore plus accéléré sa montée en puissance. Nul doute que le milieu de terrain de 21 ans va continuer à faire parler de lui dans les prochaines semaines et que plusieurs cadors européens vont observer de près ses prochaines performances.