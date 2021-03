Larqué complètement largué sur Griezmann

Jean-Michel Larqué considère qu'Antoine Griezmann ne mérite plus vraiment d'être titulaire chez les Bleus.

Selon Jean-Michel Larqué, les performances d'Antoine Griezmann en Bleu et Grenat devraient le prive de temps de jeu en Bleu. Pourtant, Griezmann est en train de retrouver un niveau tplutôt satisfaisant avec le FC Barcelone, lui qui a marqué lors des deux dernières journées de Liga face à Huesca et la Real Sociedad.

"Je pense que le statut de Griezmann est remis en question en équipe de France, où il y a de la concurrence. Il était encore en grande difficulté au FC Barcelone il n’y a pas si longtemps. Il a un rôle secondaire. Sur ce que je vois au plus haut niveau, on ne peut pas considérer aujourd’hui que les performances de Griezmann sont au niveau des performances de Kingsley Coman, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé", a ainsi tonné le consultant ce mercredi au micro de l’émission "Top of the Foot".

"Griezmann a fait de très bons matchs en équipe de France. Il a aussi fait des matchs moyens voire très moyens plus récemment. Ses performances en sélection ne sont pas exceptionnelles. Elles ne permettent pas de dire qu’il est indispensable et qu’il est le joueur-clé. Il l’a été, mais le temps passe", a encore asséné Larqué.

Adil Rami avait lui volé au secours du joueur du Barça : "Il n’est peut-être pas à son meilleur niveau au Barça, mais il est totalement différent en équipe de France. Il est heureux, je le vois bien en neuf et demi. Ça ne veut pas dire que c’est le meilleur joueur en équipe de France, mais je le trouve souvent bon."

Le timing de la sortie de l'ancien joueur ne pouvait pas être aussi mauvais. En effet, en ouvrant le score à la 19e minute face à l'Ukraine d'une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface, Antoine Griezmann a inscrit son 34e but avec les Bleus.

Avec cette réalisation, il devient le co-meilleur quatrième buteur des Bleus, à égalité avec David Trezeguet. Les deux champions du monde (1998 pour Trezegol, 2018 pour Grizi) sont devancés par Thierry Henry (51), Olivier Giroud (44) et Michel Platini (41).