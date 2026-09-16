Les propos du célèbre journaliste Josep Pedrerol, présentateur de l'émission « El Chiringuito », ont suscité une vive polémique en Espagne, après qu'il a évoqué les origines de la star du Barça Lamine Yamal lors de son débat autour de la controverse du maillot de soutien à Ceuta, avant de sortir affirmer qu'il s'agissait d'un « lapsus » et de présenter des excuses officielles.

L'étincelle de la polémique : le maillot « Nous sommes Ceuta »

Les faits remontent à mardi dernier, lors du protocole d'avant-match entre Elche et le Real Madrid au stade Martínez Valero. En pleine crise migratoire persistante à Ceuta, les joueurs des deux équipes ont porté des maillots sur lesquels était inscrit « Nous sommes Ceuta », dans le cadre d'une initiative lancée par la société AVE pour témoigner du soutien aux habitants de la ville.

Mais, comme on le sait, trois joueurs du Real Madrid ont choisi de ne pas participer à l'initiative et ont masqué le message : Vinicius, Mbappé et Konaté, ce qui a ouvert un long débat de plusieurs heures à la radio et à la télévision autour de la position morale des joueurs.

Après avoir justifié l'attitude des trois joueurs du Real Madrid, Pedrerol a soudainement recentré l'attention sur le Barça et a exigé que le club catalan participe à la campagne, citant le nom de Lamine Yamal en s'interrogeant : « Ne le porterait-il pas pour éviter de mettre Lamine dans une position embarrassante ? »

Le présentateur est ensuite allé plus loin avec une phrase qui a attisé la polémique, déclarant en direct : « Lamine est d'origine marocaine, même s'il joue pour l'Espagne. »

Excuses et justification : « un lapsus »

À la suite du grand tumulte, Pedrerol est sorti mercredi pour se justifier et présenter des excuses sur la radio de Catalogne à Francesc Garriga, déclarant : « C'était un lapsus ; j'ai oublié de mentionner son origine marocaine, car son père est d'origine marocaine. »

Il a ajouté en précisant son point de vue : « Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que Lamine Yamal traverse une situation plus difficile. Pensez-vous que le Real Madrid agit correctement en impliquant tous les joueurs, ou commet-il une erreur ? Je ne suis pas sûr qu'ils agissent correctement, ils ont placé les joueurs du Real Madrid dans une situation extrêmement délicate, alors que le Barça a évité cette situation. »

Le présentateur d'« El Chiringuito » a poursuivi sa critique de la manière dont les joueurs ont été entraînés dans une question sociale et politique, déclarant : « Je ne sais pas qui a bien ou mal agi, mais le fait que la société contraigne les joueurs à accepter cette situation est une erreur de la part du club, car la diffuser et y impliquer les joueurs constitue une faute grave. »

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Pedrerol a conclu ses déclarations en soulignant que la décision devait être prise en interne : « Ce n'est qu'une phrase, oui, mais un maillot, il faut en débattre et en discuter pour déterminer s'il causera une offense ou non. »