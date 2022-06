Laporte bientôt dans un très grand club de Liga ?

Le FC Barcelone souhaite recruter un défenseur central cet été et l'international espagnol de Manchester City, Aymeric Laporte, fait partie des noms.

La priorité du Barça, selon Mundo Deportivo, est Jules Kounde (Séville) et Kalidou Koulibaly (Naples). Mais ces opérations sont difficiles à réaliser car les deux clubs cherchent à obtenir un prix énorme pour leurs joueurs.

City ouvert à une vente ?

On pense que City est ouvert à la vente de Laporte, 28 ans. Pep Guardiola veut faire venir un autre défenseur central pour revitaliser l'équipe. John Stones et Ruben Dias sont déjà en place.

Mais malgré cela, Barcelone va continuer à faire pression pour Koundé jusqu'à ce qu'il devienne évident que le transfert est impossible à exécuter. Chelsea est également dans la course pour le Français, et on pense qu'il est prêt à dépenser 60 millions d'euros pour lui.

Le temps nous dira qui le FC Barcelone va recruter, mais étant donné qu'il a terminé à 13 points du Real Madrid, champion de la Liga, il est évident qu'il a besoin de se renforcer.