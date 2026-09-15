Laporta : Yamal n'a pas eu tort d'imiter Mbappé, et le geste de Rodri veut dire beaucoup

Joan Laporta, le président du Barça, s'en est pris à son rival traditionnel, le Real Madrid, tout en affirmant que son jeune joueur Lamine Yamal méritait de remporter le Ballon d'Or cette année.

Selon le journal espagnol Marca, Laporta a déclaré, dans des propos tenus à la presse à sa sortie d'un dîner qui l'a réuni avec le célèbre agent de joueurs Jorge Mendes : « Je suis très heureux pour le président Raúl Martín Presa après l'obtention de la mesure conservatoire pour le Rayo Vallecano lui permettant de jouer à Vallecas. Il le mérite, et il était inconcevable que l'on requalifie les stades pour certains (en référence au Real Madrid) tandis que d'autres se voient interdire de jouer dans leur propre stade, bien que toutes leurs licences soient en règle. »

Le président du Barça a défendu les propos de son jeune joueur Lamine Yamal concernant sa légitimité à remporter le Ballon d'Or, en évoquant les déclarations du Français Kylian Mbappé et en affirmant que « les autres font la même chose ».

Laporta a commenté les déclarations de Kylian Mbappé lorsqu'il avait été interrogé par le passé (« Pour qui est-ce que je vote ? Pour moi-même »), en disant : « Je serais très heureux que Yamal remporte le Ballon d'Or et je pense qu'il le mérite. »

Laporta a été interrogé : « Trouvez-vous bon que Lamine dise qu'il mérite le Ballon d'Or ? » Et il a répondu : « Absolument oui, car les autres font la même chose pour eux-mêmes. Le monde a un peu changé, et ces jeunes agissent avec beaucoup de spontanéité. Yamal l'a dit dans le bon sens du terme. Il a dit ce qu'il devait dire. »

Le président du club catalan a expliqué que les jeunes joueurs réussissent rapidement parce qu'ils n'ont aucun complexe, soulignant : « Nous devons comprendre que ce sont de jeunes joueurs qui ne souffrent d'aucun complexe. C'est pour cela qu'ils réussissent très vite. Yamal a le talent et c'est un joueur de référence. »

Laporta a justifié la décision du Barça de miser sur la candidature de Yamal au Ballon d'Or, en particulier après les déclarations de Rodri dans lesquelles il avait indiqué que le Barça avait adopté une position de soutien à Yamal pour décrocher le trophée, en disant : « Nous soutenons tous les joueurs du Barça, mais il est juste que Yamal ait produit ce qui le rend digne de cela avec le Barça. »

Le président du Barça a conclu ses propos en évoquant la position de Rodri en soutien à Yamal, déclarant : « C'est un homme très sensé et mûr. C'est un leader. Et le fait qu'il ait cette attitude à propos de ce trophée en dit long sur lui. »



Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de Kooora