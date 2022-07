Laporta s'explique sur la richesse du Barça

Le FC Barcelone a activé le deuxième levier économique. Son président s'explique.

Le club catalan a conclu un accord avec la société américaine Sixth Street pour la vente de 15% supplémentaires de ses droits de diffusion de la Liga. Au total, cela signifie que Sixth Street a acquis 25% des droits de diffusion du FC Barcelone en Liga pour les 25 prochaines années.

C'est une grande nouvelle car cela signifie que le FC Barcelone recevra une importante injection de capital qui lui permettra de continuer à renforcer son effectif en vue de la saison 2022/23. Le club catalan a terminé à 13 points du Real Madrid en Liga l'année dernière et souhaite combler cet écart et se battre en Europe.

L'article continue ci-dessous

Pour ce faire, il faut se renforcer lors de la fenêtre de transfert estivale, et le FC Barcelone l'a certainement fait. Ils ont déjà fait venir Franck Kessie, Andreas Christensen, Raphinha et Robert Lewandowski, et ont renouvelé le contrat d'Ousmane Dembele. Leur prochaine priorité est de renforcer leur défense avec un défenseur central et deux défenseurs latéraux qui seraient sur leur liste d'achats.

"Nous continuons à avancer dans notre stratégie et nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord supplémentaire avec Sixth Street, qui nous apporte une augmentation significative de notre capital", a déclaré le président du FC Barcelone, Joan Laporta. "Au cours des dernières semaines, nous et Sixth Street nous sommes engagés et avons collaboré avec une compréhension commune de ce que nous cherchons à atteindre pour notre organisation, et nous nous réjouissons de notre partenariat à long terme."