Laporta règle ses comptes avec Xavi, la grosse explication

Xavi prétend qu'un accord avait été conclu pour le retour de Messi après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais que Laporta n'avait pas donné son accord. Le président du FC Barcelone, élu à trois reprises et candidat à un quatrième mandat ce week-end, avait démenti ces accusations en début de semaine, avant de revenir sur le sujet.





Après que l'ancien directeur sportif du FC Barcelone, Mateu Alemany, a corroboré la version de Xavi, Laporta a été interrogé sur son point de vue lors d'une interview avec Onze de Esport 3. Selon MD, il estime que les propos d'Alemany étaient opportunistes.





« J'ai toujours entretenu de bonnes relations avec Alemany, mais il sait pertinemment pourquoi il fait ces déclarations. Quand le ressentiment s'en mêle, on finit par dire n'importe quoi.





La Liga ne nous a jamais donné son feu vert définitif. » Nous pensions pouvoir les convaincre, mais ils n'ont pas abordé les nuances. Xavi a parlé et je vois bien qu'ils l'ont instrumentalisé, ainsi que Mateu. Qu'on ne s'y trompe pas, j'entretenais d'excellentes relations avec Tebas. Mateu est désormais à l'Atlético et, étant intelligent, il cherchera sans doute à déstabiliser un rival direct comme le Barça.





Laporta est également revenu sur les déclarations de Xavi concernant le limogeage de l'icône barcelonaise à l'été 2024. Il est fermement convaincu que le technicien de 46 ans est incapable d'être impartial sur ce sujet, en raison de son ressentiment quant au déroulement des événements à l'époque.





« L'opinion de Xavi est fortement teintée de rancœur, et ce ressentiment l'empêche de dire la vérité. Chacun est libre de s'exprimer, mais les déclarations de Xavi me confirment que nous avons pris la bonne décision, car avec quasiment les mêmes joueurs, Xavi a perdu et Flick a gagné. »