Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a révélé les coulisses de la démarche du club pour recruter l'Argentin Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, durant le mercato estival, précisant les détails des négociations et la position du club madrilène concernant le départ du joueur.

Laporta a déclaré, lors de la réunion des délégués du Barça, que le club avait présenté une offre officielle d'une valeur de 100 millions d'euros pour recruter Alvarez, mais que l'Atlético Madrid a refusé de discuter de cette offre dès le départ.

Le président du Barça a expliqué que Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético Madrid, l'avait informé que son club ne souhaitait pas vendre Alvarez faute de disposer d'un remplaçant approprié pour le joueur, ajoutant : « Je lui ai dit que s'il y avait d'autres raisons derrière le refus de la transaction, il devait nous en informer, car la manière dont ils ont géré l'affaire n'était pas convenable. »

Il a ajouté : « Au final, ils ont dévoilé leur vraie nature en reconnaissant qu'ils vendraient le joueur à n'importe quel club à l'exception du Barça. »

Laporta a précisé : « J'ai une explication de ce qui s'est passé, mais je n'en parlerai pas publiquement, car je n'en ai pas la preuve », affirmant que le dossier Alvarez appartient désormais au passé et que le Barça se sent satisfait de son effectif actuel, tout en saluant le travail accompli par le directeur sportif Deco.

Dans un autre registre, Laporta a critiqué la multiplication des trêves internationales, estimant qu'elles affectent le rythme du Barça et alourdissent la charge des joueurs, soulignant que Hansi Flick lui a parlé des dommages causés par ces trêves, en particulier dans un contexte de calendrier chargé et de multiplication des compétitions internationales.

Le président du Barça a cité l'exemple de ce qui est arrivé à Raphinha la saison dernière, expliquant que le joueur était en bonne forme avant de se blesser, après une série de matchs et de longs déplacements, malgré les mises en garde du staff technique sur le risque de blessure.