Laporta n'a pas peur de Messi, la grosse explication

Le club catalan était en pourparlers pour faire revenir Messi, mais lors d'une interview dimanche soir, l'entraîneur de l'époque, Xavi Hernandez, a affirmé que Laporta avait saboté son retour.

Lundi matin, lors d'un débat électoral avec son rival Victor Font, candidat à la présidence, Laporta a attribué les propos de Xavi à de l'amertume, due au succès plus important que celui rencontré par Hansi Flick. Interrogé par Cadena Cope lundi soir, Laporta a déclaré que la décision de ne pas faire revenir Messi était entièrement imputable à ce dernier.

« Ce qui me blesse le plus, c'est que M. Font ait instrumentalisé une légende du Barça comme Xavi. Je ne comprends pas bien pourquoi Xavi dit cela de Messi. Il semblait que les choses allaient bouger après son passage au PSG ; je lui ai proposé un contrat provisoire, il est venu chez moi et m'a dit qu'ils avaient décidé qu'ils seraient mieux à Miami. Et c'était tout. Relancer cette affaire maintenant ne fait que compliquer les choses pour les élections. »

Laporta « ne craint pas » les explications de Messi

Jusqu'à présent, Messi est resté relativement discret sur son retour, admettant qu'il y a eu des discussions, mais précisant qu'on lui avait dit que le Barça devait vendre des joueurs pour que l'accord se concrétise. Le président de la Liga, Javier Tebas, affirme que la ligue n'a pas approuvé le retour de Messi en raison du plafond salarial, tandis que la version de Laporta diffère des deux.

« Nous étions tout juste dans les limites du fair-play financier. Le contrat a été envoyé à Jorge (Messi), et pendant que nous attendions sa réponse, le mois de mai est arrivé. À la fin du mois, il m'a annoncé qu'ils avaient opté pour l'Inter Miami. Et voilà comment ça s'est terminé. Je ne crains pas que Messi ou Jorge s'expriment. Je suis convaincu qu'ils diraient la même chose. Nous nous sommes toujours compris ; je ne pense pas que cela changerait quoi que ce soit. Nous ne voulons pas détourner l'attention de ce qui compte vraiment pour les supporters du Barça. Nous choisissons les personnes qui nous représenteront pour les cinq prochaines années. L'implication de Xavi n'apporte rien. »