Laporta : « Messi, c'est du passé… Mais maintenant, c'est au tour de Yamal »

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a affirmé que l’heure de la jeune pépite Lamine Yamal avait sonné, soulignant que l’ailier incarnant la nouvelle génération du club catalan était désormais prêt à prendre son envol, à la veille de la finale de la Coupe du monde.

Le président du FC Barcelone a rappelé tout ce que Lionel Messi a apporté à l’histoire du club, mais il a précisé que le moment était venu pour Yamal de prendre le relais. Lors d’une cérémonie organisée par la Fédération espagnole de football, il a déclaré : « Je pense que c’est désormais l’heure de Lamine. Je veux que ce soit l’heure de Lamine. Messi nous a offert des années de gloire, et il fait partie de ce passé glorieux et merveilleux de notre histoire. »

Interrogé par le quotidien espagnol Mundo Deportivo au sujet de la célèbre photo où Lionel Messi donne un bain au jeune Lamine Yamal – un cliché largement partagé à l’approche de la finale –, Laporta a souligné la portée symbolique de cet instantané.

Le dirigeant catalan a expliqué que ce cliché symbolisait la capacité du FC Barcelone à continuer de former et de révéler des footballeurs capables d’écrire une nouvelle page de son histoire.

Le président du Barça a rappelé que ce cliché, immortalisé lors d’une action caritative de la Fondation du club, avait pris une dimension symbolique inattendue au fil des années.

Il a ajouté : « Nous sommes très fiers de notre fondation, et du fait que cela se soit produit. Je pense que c’est le fruit du hasard ou d’un coup du destin si Messi a donné un bain à Lamine. C’est incroyable, la réalité dépasse l’imagination. »

Juan Laporta affirme que Lamine Yamal est prêt à aborder le match le plus important de sa jeune carrière, au-delà des symboles et des slogans.

Le président du club catalan a déclaré : « Yamal est un génie, et il ne se laisse pas impressionner par des événements qui dépasseraient n’importe quel autre joueur. Il est extrêmement courageux, il affronte tout, et il fait preuve d’une grande maturité pour son âge. »

Laporta a taquiné l’assistance en déclarant : « Je pense que Yamal dormira tranquille cette nuit, sachant qu’il a demain un match de football qui ne se jouera pas à Rocafonda, mais qui n’en est pas loin. »

Il conclut : « Je pense et je souhaite que le match de demain soit celui de Lamine, et qu’il s’y consacre pleinement, car c’est la loi du football. Il y a des joueurs qui font figure de référence à un moment donné, et l’heure du changement a désormais sonné. »

Il a conclu : « La Masia est la maison des rêves, mais elle transforme aussi les rêves en réalité… Tout en respectant les institutions et les adversaires, le fait que des joueurs ayant atteint la finale de la Coupe du monde aient été formés et préparés chez nous, selon une approche authentique du football et une manière tout à fait remarquable d’être des footballeurs, me rend, en tant que président, extrêmement fier. »

Il a conclu en réaffirmant sa fierté pour le travail de « La Masia », d’autant plus que neuf anciens du Barça disputent la finale de la Coupe du monde : « Le simple fait de penser que La Masia forme et produit des joueurs dotés d’un talent immense est une source de fierté. Nous avons des joueurs comme Lamine Yamal, et bien d’autres encore, tels que Gavi, Pau Cubarsi, Éric García… ainsi que des joueurs comme Messi. C’est une source de fierté pour un club comme le nôtre que ces deux joueurs soient issus de notre centre de formation. »