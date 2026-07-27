Le conseil d'administration du Barça s'apprête à prendre des décisions cruciales concernant l'achèvement du projet du nouveau Spotify Camp Nou, lors d'une réunion attendue qui fixera la date de l'assemblée générale extraordinaire destinée à obtenir l'accord des membres sur l'augmentation du montant du prêt alloué à la finalisation des travaux de construction, ainsi que d'autres dossiers économiques importants.

Selon le journal espagnol « As », la délégation du Barça est partie ce lundi matin pour l'Angleterre afin de disputer la deuxième phase de sa préparation pour la saison 2026-2027, où l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick effectuera sa première séance d'entraînement ce soir dans les installations de St. George's Park, conformément au programme officiel.

Aucun membre de la direction n'a accompagné la délégation, la représentation institutionnelle étant menée par Alejandro Echevarría, membre de la commission sportive, et Bojan Krkić, l'assistant proche de Deco.

Le président du Barça, Joan Laporta, et le vice-président chargé des affaires sportives, Rafa Yuste, doivent rejoindre la délégation ultérieurement, en raison de la tenue d'une réunion importante du conseil d'administration mercredi.

Cette réunion tranchera sur la date de l'assemblée générale extraordinaire, au cours de laquelle il sera demandé aux membres d'approuver l'augmentation du montant du prêt nécessaire pour achever la construction du nouveau Spotify Camp Nou et le reste du projet « Espai Barça », y compris la nouvelle salle du Palau Blaugrana.

Les estimations font état d'une augmentation des coûts des travaux comprise entre 300 et 400 millions d'euros, tandis que le montant final du prêt requis n'a pas encore été déterminé.

Le club espère tenir l'assemblée entre fin août et début septembre, avec une préférence pour un jour de match dans le stade de l'équipe afin d'inciter le plus grand nombre possible de membres à être présents.

Joan Laporta profitera également de la réunion pour expliquer les derniers développements des travaux du Spotify Camp Nou, qui devrait atteindre au cours de la saison actuelle sa capacité maximale autorisée, et ce de manière progressive et par étapes.

L'ordre du jour de l'assemblée comprend, outre la demande d'approbation de l'augmentation du montant du prêt, le vote sur deux autres décisions économiques liées à l'avenir du club.

La première concerne l'accord relatif à l'exportation de la marque commerciale « Barça » dans le cadre d'un complexe résidentiel aux Émirats arabes unis, un projet susceptible de rapporter au club environ 10 millions d'euros par an, tandis que la seconde décision porte sur l'approbation de l'accord de renouvellement du contrat de sponsoring avec Spotify.