Joan Laporta, le président du Barça, a placé la barre des ambitions du club très haut en affirmant que l'équipe « aspire à tout gagner », se disant convaincu que le soutien apporté aux joueurs et au staff technique conduira l'équipe à atteindre ses objectifs.

Laporta a déclaré, dans des propos relayés par le quotidien espagnol Mundo Deportivo : « Nous cherchons à tout gagner, et je suis certain que si nous apportons notre soutien à l'équipe et au staff technique, nous y parviendrons. »

Il a ajouté : « Ensemble, nous avons réussi à redonner au club sa puissance économique, ensemble nous avons défendu le Barça, et ensemble nous continuerons à bâtir le meilleur club du monde. Nous ne faiblirons pas, car l'amour du Barça exige de travailler chaque jour pour être meilleurs, et il n'y a pas de place pour l'autosatisfaction. »

En référence aux concurrents en Europe et en Espagne, Laporta a souligné : « Nous devons avoir l'imagination et le courage d'être en tête face à nos concurrents, qui sont soit des sociétés par actions, soit détenus par des fonds d'investissement et des États, soit des clubs dont les stades sont facilement requalifiés quand ils en ont besoin », dans une allusion claire à l'Atlético Madrid (les fonds d'investissement) et au Real Madrid (la requalification des stades).

Le président du club a salué le travail accompli par Deco et Hansi Flick ainsi que la qualité de l'effectif, déclarant : « Dans le vestiaire, il règne une harmonie parfaite entre les joueurs de La Masia et ceux venus de l'extérieur. L'équipe est dirigée avec brio et elle a été construite de façon excellente grâce au travail de Deco. Nous avons formé une équipe qui nous permet de dire aujourd'hui que nous cherchons à tout gagner. »

Laporta a exprimé son grand espoir, déclarant : « Nous avons l'ambition de remporter un troisième titre de champion consécutif, de gagner la Coupe et la Supercoupe, et bien sûr nous cherchons à remporter la Ligue des champions. Et si nous leur apportons notre soutien, nous y parviendrons, j'en suis convaincu. »

Il a conclu : « L'objectif au cours des prochaines années est de continuer à gagner, de préserver le Barça en tant que plus grand club du monde et de continuer à être ce que nous sommes : un club catalan ouvert sur le monde, un club qui contribue à faire du monde un endroit meilleur, et attaché à la Catalogne et à notre culture. »



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