Sans citer de nom, Juan Laporta a lancé un message clair : « Les rêves se réalisent par le travail et la détermination. » Une allusion transparente à la situation de Julián Álvarez, qui a informé l’Atlético Madrid de son souhait de rejoindre le Barça pour accomplir son « rêve » de porter le maillot blaugrana.

Intervenant lors de la célébration de son anniversaire, à la veille d’entamer un deuxième mandat consécutif à la tête du FC Barcelone, Laporta a livré un discours riche en sous-entendus. Il a affirmé : « Les rêves se réalisent grâce au travail et à la détermination. »

Interrogé sur les joueurs qui nourrissent encore des « rêves inachevés », il a répondu avec un sourire : « Nous espérons pouvoir réaliser les rêves de ceux qui veulent venir au Barça. »

Interrogé sur les joueurs dont les « rêves ne se sont pas encore réalisés », il a répondu avec un sourire : « Nous espérons pouvoir réaliser les rêves des joueurs qui souhaitent rejoindre le FC Barcelone. »

Ces déclarations surviennent quelques jours après que l’attaquant argentin Julián Álvarez, 26 ans, a publiquement exprimé son souhait de rejoindre le Barça, affirmant avoir déjà prévenu la direction de l’Atlético Madrid de sa volonté de partir pour concrétiser son « rêve ».

Selon Mundo Deportivo, le Barça ne renonce pas à la piste Alvarez et la balle est désormais dans le camp de la direction catalane, qui doit ouvrir des discussions officielles avec l’Atlético pour trouver un accord satisfaisant pour toutes les parties.

Même si Laporta n’a pas cité Álvarez, son discours est perçu, dans les coulisses du Camp Nou, comme un feu vert. Le rêve argentin pourrait donc se concrétiser sous peu.