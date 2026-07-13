Laporta confirme le transfert au Barça… et accorde un « délai » à l'Atlético de Madrid

Juan Laporta, le président du FC Barcelone, a fait escale à Dallas (États-Unis) pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde opposant l’Espagne à la France, programmée ce mardi soir.

À son arrivée à Dallas, le dirigeant catalan a tenu une conférence de presse pour évoquer plusieurs dossiers chauds du mercato, notamment la situation du Brésilien Raphinha, ainsi que les pistes menant à Karim Ademi et à l’Argentin Julián Álvarez.

Concernant l’avenir de Raphinha, il a été catégorique auprès de Mundo Deportivo : « Raphinha est un élément central de notre projet et nous n’envisageons absolument pas de nous en séparer, d’autant plus après avoir renforcé notre attaque avec les arrivées d’Anthony Gordon et d’Ademi. »

Il a regretté l’absence du Brésilien lors des moments décisifs de la saison dernière, déclarant : « Si Raphinha avait été disponible lors des dernières journées de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du Roi, le bilan aurait été radicalement différent. »

Concernant Ademi, le président du Barça a affiché un enthousiasme non dissimulé : « Il nous impressionne depuis longtemps ; il possède une vitesse exceptionnelle et un grand danger offensif. Deco a mené les négociations avec brio, et nous annoncerons officiellement son arrivée très prochainement. »

Concernant Álvarez, la star de l’Atlético de Madrid, Laporta a salué sa brillante prestation face à la Suisse tout en adoptant un ton prudent : « Nous avons présenté une offre très généreuse qui a séduit l’entraîneur et le staff technique, mais elle est limitée dans le temps et n’est pas valable indéfiniment. »

Il a ajouté : « J’ai contacté personnellement les dirigeants de l’Atlético pour leur préciser que notre offre resterait valable jusqu’à ce qu’ils trouvent un remplaçant adéquat et que nous n’exercerions aucune pression sur eux », refusant toutefois de dévoiler le montant proposé.

Je cherche des titres originaux, dans l’esprit de « Laporta confirme le transfert à Barcelone… et dévoile la position d’Alvarez ».