Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a profité de la réunion de l'assemblée générale des délégués pour adresser un message à Lionel Messi.

Le président du club catalan, qui a affiché un ton empreint de satisfaction, a assuré que le club catalan n'avait pas renoncé à son souhait de faire ses adieux à Messi, le meilleur joueur de l'histoire du club, de la manière qu'il mérite.

Le journal Sport a rapporté les propos de Laporta, qui a révélé que le Barça avait déjà informé Messi de son souhait d'organiser une cérémonie en son honneur, et qu'il en avait fixé le moment, précisant qu'elle aurait lieu une fois le nouveau stade achevé.

Laporta a déclaré : « Nous avons dit à Messi que nous souhaitions organiser un hommage en son honneur une fois le stade achevé, en présence de près de 105 000 spectateurs. »

Le président du Barça a insisté sur le fait que la décision finale reviendrait à la star argentine, ajoutant : « Nous lui rendrons hommage lorsque le stade sera achevé, dès lors qu'il le souhaitera. »

Le président du Barça a également évoqué la possibilité de voir Messi porter à nouveau le maillot du club catalan.

Il a expliqué : « Il y avait la possibilité de disputer une saison supplémentaire avec nous, mais cela ne s'est pas produit car il a pris une autre décision », sans entrer davantage dans les détails de la période à laquelle il faisait référence.

Ces mots ravivent une blessure encore ouverte pour une grande partie des supporters du Barça : le départ de Messi à l'été 2021, sans qu'il ait eu droit à des adieux sur la pelouse dignes de ce qu'il avait offert tout au long de sa carrière avec le club.

Malgré cela, Laporta a tenu à apaiser toute tension et à montrer les meilleures intentions du club envers Messi, en déclarant : « Nous serions ravis de lui rendre hommage. J'espère le revoir bientôt. »

Le président du Barça a également adressé quelques mots à Jorge Messi, le père et agent du joueur, décédé le 8 août dernier à Rosario, à l'âge de 68 ans.

Laporta a déclaré : « Mes sincères condoléances et une pensée pour son père, cette personne exceptionnelle. »

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