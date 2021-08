L'annonce forte de Klopp pour le mercato de Liverpool

Le patron des Reds a minimisé la perspective de voir de nouveaux joueurs arriver à Anfield avant la date limite des transferts.

Jurgen Klopp a déclaré que Liverpool ne ferait probablement plus aucun transfert cet été dans le sens des arrivées, car il a renforcé sa confiance dans l'équipe actuelle pour se battre pour remporter le maximum de titres cette saison. Le seul nouveau visage des Reds à ce jour a été le défenseur Ibrahima Konate, qui a rejoint le RB Leipzig pour 41 millions d'euros, tandis que le milieu de terrain Georginio Wijnaldum est parti rejoindre le PSG après la fin de son contrat.

Une foule d'autres noms ont été liés à un déménagement à Anfield, mais le retour en forme de joueurs clés et des prolongations de contrats de joueurs sur le long terme ont donné à Jürgen Klopp la conviction qu'il avait tout ce dont il avait besoin pour défier des équipes comme Manchester City dans la course au titre cette saison. S'adressant à TV2 au sujet des plans de transfert de Liverpool, Klopp a déclaré : "C'est l'été et la fenêtre de transfert est ouverte, alors tout le monde s'attend à des signatures de joueurs. On verra ce qu'il se passe. Passons en revue l'équipe".

"Vous souhaitez acheter un nouveau défenseur ? Un nouveau gardien ? Nous avons déjà de bons joueurs à ces postes. Au milieu de terrain, nous avons des joueurs avec beaucoup d'expérience, tels que Thiago, Fabinho, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. De plus, nous avons de jeunes garçons passionnants avec Harvey Elliott et Curtis Jones. En attaque, nous avons Sadio Mane, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Diogo Jota, Xherdan Shaqiri, Takumi Minamino et Divock Origi", a ajouté l'Allemand.

Des retours importants en défense

"J'ai définitivement oublié quelqu'un… Si vous voulez acheter de tels joueurs, vous devez dépenser beaucoup d'argent. Nous n'avons pas à le faire, car les joueurs sont déjà là. Vous devez apporter des modifications de temps en temps, mais il doit alors y avoir de la place pour le faire. Nous ne voulons pas plus de joueurs. Si quelque chose se passe quelque part, quelque chose peut arriver ailleurs, mais cela n'a aucun sens d'ajouter plus de joueurs", a conclu Jürgen Klopp.

Bien qu'ils n'aient pas investi de grosses sommes dans de nouvelles recrues, Liverpool a réussi à prolonger Trent Alexander-Arnold, Fabinho et Alisson alors que Klopp cherche à maintenir le noyau de l'équipe qui a remporté le titre en 2019-20. Klopp a encore été stimulé par le retour en forme des défenseurs centraux Virgil van Dijk et Joe Gomez, qui ont raté la majorité de la dernière campagne en raison d'une blessure. Leur absence a laissé un énorme trou dans le cœur de la défense des Reds et a contribué à aux difficultés de l'équipe tout au long de la saison 2020-21, qui ont été aggravées lorsque le capitaine Jordan Henderson a subi une blessure aux ischio-jambiers en février qui l'a exclu pour le reste de la saison.

Avec Henderson également en forme, il est compréhensible que Klopp pense qu'il a ce qu'il faut pour gagner des titres, d'autant plus qu'une remontée tardive à la fin de la saison dernière a assuré une troisième place en Premier League et une place en Ligue des champions. Cependant, les observateurs souligneront peut-être l'argent dépensé par Chelsea, Manchester United et Manchester City cet été, arguant que Liverpool pourrait prendre du retard s'ils ne continuent pas à investir pour renforcer leur équipe. Liverpool débute sa saison en Premier League ce samedi face au promu, Norwich.