Ça discute entre l’OL et Liverpool pour Shaqiri

A la recherche d’un renfort offensif, l’OL est tombé d’accord avec Shaqiri pour un contrat de trois ans. Reste à s’entendre avec les Reds.

Pendant que le PSG continue de s’armer jusqu’aux dents pour rendre son équipe injouable avec l’arrivée de Lionel Messi, d’autres clubs français tentent d’ajuster leurs besoins à une quinzaine de jours de la fermeture du mercato estival.

C’est notamment le cas de l’Olympique Lyonnais et de son entraîneur Peter Bosz. Fraichement arrivé sur le banc lyonnais il y plus d’un mois, le Néerlandais n’a pas mis longtemps à comprendre qu’il fallait du sang-neuf dans l’effectif. Il a donc ciblé un gardien, un latéral gauche, un milieu et un attaquant pour ce Mercato.

Si la recherche d’un dernier rempart est tombée à l’eau après le volte-face d’André Onana (Ajax) qu’il connaissait bien, Bosz attend toujours des recrues et encore plus après le nul contre Brest, pour la première journée de Ligue 1 le week-end dernier.

"L’effectif n’est pas équilibré. Il ne nous faut que des bons joueurs, c’est toujours ce que l’on recherche, avait déclaré le coach après la rencontre. Ce sont eux qui vont faire la différence."

Un coup de pression à ses dirigeants afin de passer la seconde dans le recrutement et qui semble avoir été entendu. D’après L’Equipe, une recrue est en approche entre Rhône et Saône.

Shaqiri pour remplacer Memphis ?

Selon le quotidien sportif, l’OL est tombé d’accord contractuellement avec Xherdan Shaqiri, l’ailier suisse de Liverpool. A 29 ans, l’ancien de l’Inter Milan ne sera pas retenu par les Reds et aurait montré son enthousiasme pour rejoindre les Gones, afin de palier le départ de Memphis Depay.

Un contrat de trois ans et 350 000 euros mensuels l’attendent déjà mais il faut encore aux dirigeants lyonnais de se mettre d’accord avec les homologues anglais.

L’OL a, pour le moment, fait une offre de six millions d’euros pour racheter la dernière année de Shaqiri quand les Reds en demandent huit. Les visions ne sont pas si éloignées que ça, ce qui peut laisser penser à un dénouement imminent.

Pour le plus grand plaisir de Peter Bosz ? Le Néerlandais en attend encore un peu plus et ciblerait aussi Sardar Azmoun (Zenit) mais jugé trop cher pour le moment…