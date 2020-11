Landreau : "Guendouzi est très chiant, mais a du talent"

L'ancien portier nantais a dit tout le bien qu'il pensait de Matteo Guendouzi au micro du Late Football Club.

Le Français Matteo Gundouzi avait été écarté du groupe des Gunners par Mikel Arteta avant de s’en aller en prêt en .

Très bon lundi soir contre la (3-1), Guendouzi a déboulé en fin de rencontre pour offrir le troisième but à Randal Kolo Muani dans le temps additionnel (90e+1), et ce, juste après le but de la Nati (88e).

"C’est tout à fait lui, a analysé avec le sourire au micro du Late Football Club sur Canal+ Mickaël Landreau, qui a connu Guendouzi à Lorient. Il ne supporte pas l’égalisation, parce que c’est un compétiteur. Il m’a fait chier, terriblement, il est très compliqué à gérer, il a parfois des comportements au sein d’un collectif qui sont très, très durs. Mais quelque part, c’est ce qu’il est: du volume, il ne lâche rien, c’est un bagarreur. il a un ego surdimensionné, mais il en faut certainement.".

"C’est aussi l’enjeu de sa carrière: comment il va gérer ce qu’il est lui-même pour pouvoir réussir, ou pas, une exceptionnelle carrière, a remarqué Landreau. Je pense qu’il a besoin d’être en pleine lumière, d’être un leader. Il faut qu’il soit capitaine ou vice-capitaine, et il essaiera de tirer le maximum. Parce qu’il est comme ça. Et ça veut dire que ses coéquipiers doivent l’accepter comme il est, parce qu’il est chiant au quotidien. Il est très chiant au quotidien mais à côté de ça, il a du talent.", a ajouté Landreau.