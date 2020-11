L'ancien gardien anglais Ray Clemence est décédé

Ancien portier de l'Angleterre et passé notamment par Liverpool et Tottenham, Ray Clemence est décédé ce dimanche à l'âge de 72 ans.

L'ancien gardien de but de l' , de et de , Ray Clemence, est décédé à l'âge de 72 ans. Clemence était l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps, et il a joué un rôle important pendant la période de domination de Liverpool dans les années 1970.

Signé par Bill Shankly en 1967 à Scunthorpe United, Clemence était une présence imposante derrière l'impressionnante défense des Reds. Il a remporté cinq titres de champion avec Liverpool, ainsi qu'une , une , deux UEFA Cups et trois Coupes d'Europe.

Après avoir quitté Liverpool en 1981, Clemence a remporté la FA Cup et l'UEFA Cup avec Tottenham avant de prendre sa retraite en 1988.

Clemence a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate en 2005 et a été à l'origine de la campagne de sensibilisation à cette maladie.

Sa famille a publié une déclaration dimanche, dont voici le texte : "C'est avec une grande tristesse que nous vous écrivons pour vous faire savoir que Ray Clemence est décédé paisiblement aujourd'hui, entouré de sa famille aimante.

"Après s'être battu si durement, pendant si longtemps, il est maintenant en paix et ne souffre plus. La famille tient à vous remercier pour tout l'amour et le soutien qu'il a reçus au fil des ans. Il était tellement aimé de nous tous et il ne sera jamais oublié."

Clemence comptait 61 sélections pour l'Angleterre, mais ce chiffre aurait été bien plus élevé s'il n'avait pas partagé la scène avec Peter Shilton.

Les deux hommes étaient nettement au-dessus de leurs pairs, et pendant un certain temps, la direction de l'Angleterre a eu tellement de mal à les départager qu'ils ont joué en alternance.

Le dernier match de Clémence pour son pays a eu lieu contre le en 1983, une carrière qui s'est étendue sur 12 ans. Il a par la suite officié comme entraîneurs des gardiens de la sélection, d'abord sous Glenn Hoddle.

Un rôle qu'il conservé avec Kevin Keegan, Sven-Goran Eriksson et Steve McClaren, mais a été remplacé lorsque Fabio Capello a pris les rênes et a inséré Franco Tancredi dans cette fonction.